Ljubičasta limunada spas za vrele dane!

Klasična limunada sama po sebi je osvežavajuća, a uz dodatak lavande, još je bolja. Možete je lako sami napraviti kod kuće, a kad jednom probate, pravićete je celog leta. Ovo piće pomoći će vam da pregurate letnju vrelinu, sami na terasi ili u bašti, ali i kao posluženje za razne letnje proslave – od baštenskih do piknika u prirodi. Trebaće vam još samo jestiva lavanda, i to sušena. Najbolje su engleska lavanda i lavanda iz Provanse jer one najčešće koriste u kulinarske svrhe.

2 šolje ključale vode

1 šolja cvetova lavande

2 šolje hladne vode

1 šolja limunovog soka

1 šolja šećera

Priprema

Stavite lavandu u dubok bokal. Sipajte ključalu vodu preko lavande. Pokrijte folijom i ostavite da deluje 10 minuta. Procedite i bacite lavandu iz vode i vratiti vodu u bokal. Dodajte hladnu vodu, limunov sok i šećer u bokal i mešajte dok se šećer ne otopi.

Stavite u frižider da se hladi sve do služenja. Lavanda može da bude sušena ili sveža kako bi limunadi dodala boju i ukus. A, par svežih grančica nabavite za dekoraciju u svakoj čaši.

ZajecarOnline/informer/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!