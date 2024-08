“Lično JA sam SASTAVLJAO SPISKOVE!” Aleksandar Vulin se oglasio o HAJCI posle Severininog ZADRŽAVANJA na SRPSKOJ GRANICI

Aleksandar Vulin se oglasio o HAJCI posle Severininog ZADRŽAVANJA na SRPSKOJ GRANICI

Potpredsednik Vlade Srbije, Aleksandar Vulin, reagovao je na hajku koja se povela protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučiča.

Aleksandar Vulin oglasio se o slučaju hrvatske pevačice Severine koja je u nedelju uveče zadržana nekoliko sati na srpskoj granici.

“Sav ološ koji misli da Srbi nemaju ni državu, ni samopoštovanje mogao se uveriti u suprotno kada im je na našim granicama rečeno da nisu dobrodošli. Nekima zato što su pevali o Orićevim klanjima Srba na Božić. Nekima zato što su prebijali našu decu na koncertima. A na mrežama psovali srpsku majku, pevali da im ne može niko ništa jer: ‘Jači smo od Srbije’.

“Halakali kako su pokazivali simbole Velike Albanije, slavili Antu Gotovinu. Na spiskovima koje sam lično sastavljao kao ministar policije i kao direktor BIA. I uz naredbu predavao nadležnim organima bilo je stranih državljana koji su u Srbiju dolazili da učestvuju u nasilnim protestima. Ali i narko-bosova od kojih i sada strepe od Sarajeva do Prištine i Skoplja. A u Srbiji smo im oduzimali vozila i vraćali ih peške preko granice”, izričit je bio Vulin.

Ovo se odnosi i na one koji su govorili da je Srbija genocidna.

“Nemojmo zaboraviti, stavio sam na spisak uz meru obavezno zadržavanje i pojačana kontrola i poslanike iz Skupštine Crne Gore koji su glasali da je Srbija genocidna. Na spiskove sam lično stavio Srbe koji nose cveće na grob šiptarskim ubicama. I brojnim ustašama koji u Vukovaru pevaju “Juri i Bobanu”, a onda bi da dođu u Bač i još jednom nam pljuju u lice.”

“Neki su molili LIČNO”

“Svi do jednog su cvilili i tražili da im se zabrana skine i svi do jednog su govorili da ima gorih od njih. Da nisu mislili to što su pevali i pričali. I svi do jednog su kukali da im zabrana uzima novac ili ih ometa u upravljanju imovinom koju poseduju u Srbiji. Neki su molili lično, neki preko menadžera, a neki i preko premijera svojih država”, rekao je potpredsednik Vlade Srbije.

“Mnogi su pokušavali tajno da dođu do Aleksandra Vučića koga su javno pljuvali. Spiskove sam pravio ja po zakonu i po savesti i žalim što im se nisam više posvetio, jer vidim koliko ološa je nepravedno zaboravljeno. Aleksandar Vučić o tome nije bio pitan niti je trebao da bude”, zaključio je Aleksandar Vulin.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.