LIBERIJA POTVRDILA UČEŠĆE NA EXPO 2027 BEOGRAD

Ambasador Džuli Endi imenovana je za komesara sekcije liberijskog paviljona, koji će svetu pokazati živahnu kulturu, sportsko nasleđe i nacionalni potencijal Liberije.

Republika Liberija, poznata po svojoj bogatoj kulturnoj tradiciji, jedinstvenim muzičkim i plesnim izrazima, kao i impresivnim mirovnim i sportskim uspesima, zvanično je potvrdila učešće na Specijalizovanoj izložbi EXPO 2027 Beograd. Liberija je član Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) od 2007. godine i ima bogato iskustvo u predstavljanju na svetskim izložbama. Na EXPO 2020 u Dubaiju liberijski paviljon bio je jedan od najposećenijih, privukavši blizu milion posetilaca, a Liberija će biti i među učesnicima Svetske izložbe EXPO 2025 u Osaki.

„Veoma nam je drago što će Liberija biti deo EXPO 2027 u Beogradu. Njihovo učešće obogatiće ovu izložbu jedinstvenim spojem afričkih ritmova, kulturnih izraza i sportskih dostignuća. Radujemo se prilici da srpska i svetska publika otkriju bogatstvo liberijske tradicije kroz ples, muziku i sport“, izjavio je Dušan Borovčanin, direktor preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Kulturno i sportsko nasleđe

Liberija je zemlja sa izuzetno bogatom kulturnom baštinom, u kojoj su tradicionalni plesovi i igre deo identiteta i zajedničkog nasleđa. Liberijska muzika kombinuje autohtone zvuke sa savremenim pravcima, a posebno su značajni tradicionalni muzički instrumenti poput Kpelle bubnja, koji se koristi i kao instrument i kao umetničko delo.

Osim plesa i muzike, sport takođe zauzima centralno mesto u životu Liberijaca, a najpopularniji sport u zemlji je fudbal. Nacionalno sportsko takmičenje „County Sports Meet“ privlači ogromnu pažnju, dok je Liberija dala svetu jednog od najvećih fudbalera svih vremena – Džordža Veu, osvajača Zlatne lopte i bivšeg predsednika zemlje.

EXPO 2027 Beograd biće prva međunarodna izložba ove vrste na Zapadnom Balkanu, a očekuje se učešće više od 120 zemalja i međunarodnih organizacija, uz više od četiri miliona posetilaca tokom 93 dana trajanja manifestacije.

