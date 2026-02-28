Letnje računanje vremena: Kada pomeramo kazaljke i kako to utiče na organizam?

Pomeramo kazaljke jedan sat unapred u noći između 28. i 29. marta i prelazimo na letnje računanje vremena koje će trajati sve do kraja oktobra ove godine.

Osnovna ideja iza uvođenja letnjeg i zimskog vremena bila je da se bolje iskoristi dnevna svetlost.

Zimsko vreme je, zapravo, pravo astronomsko vreme. Sa druge strane, leti se sat pomera tako da se jedan jutarnji sat “ukrade” i doda večeri, kako bi mrak pao kasnije.

Glavni motiv za napuštanje ove prakse jesu naučna istraživanja o negativnom uticaju pomeranja sata na zdravlje ljudi. Poremećaj bioritma može izazvati nesanicu, stalan umor, depresiju, iscrpljenost, varijacije srčane frekvencije, pa čak i probleme sa varenjem.

Pored zdravstvenih problema, promena vremena utiče na porast broja saobraćajnih nezgoda.

Letnje računanje vremena