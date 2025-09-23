LESKOVAČKA LJUTENICA koju ćete obožavati

Potrebno je:

3 kg crvenih mesnatih paprika

2 kg zrelog paradajza

3 dl ulja

2,5 dl vinskog sirćeta

3 kašike soli

3 kašike kristal šećera

2 glavice belog luka

2 veze peršun lista

9 ljutih feferona

Priprema:

Ispecite paprike u rerni ili na roštilju. Onda ih oljuštite, očistite od semenki i izrežite na filete pa na kockice. Operite feferone pa ih sitno iseckajte. Zatim oljuštite beli luk pa operite list peršuna. Blenderom oboje izblendajte. U jednu veliku šerpu stavite ulje, vinsko sirće, so, šećer sitno iseckan paradajz i sitno iseckane ljute feferone.Kuvajte oko sat vremena uz mešanje, pa dodajte seckanu pečenu crvenu papriku, iseckan beli luk i peršun list. Onda kuvajte još sat vremena uz neprestano mešanje, sve dok ne ostane trag od varjače na dnu posude. Kutlačom sipajte ljutenicu u zagrejane tegle pa ih zatvorite narednog dana.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

