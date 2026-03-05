LEPO VREME SE NASTAVLJA I SUTRA: U Zaječaru će temperatura dostići 15° C

U Srbiji će u petak, 6. marta ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazem, ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine dok će tokom dana biti pretežno sunčano i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura biće od -2 do 6, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini do 20 stepeni.

Duvaće slab, na istoku i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni vetar.

Sutra u Zaječaru sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura 4° C, maksimalna dnevna 15° C.

Do petka, 13. marta, preovlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 16 do 18 stepeni.

Zajecaronline.com/tanjug/weather2umbrella/N.B.

