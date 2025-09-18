LEPE VESTI IZ TOKIJA! Angelina Topić u finalu Svetskog prvenstva!

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se danas u finale u disciplini skok uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Topić se plasirala u finale SP, pošto je u kvalifikacijama preskočila 1,92 metra. Finale u disciplini skok uvis biće održano 21. septembra od 12.30 časova.

Angelina Topić rođena je u Beogradu, srpska je atletičarka koja se takmiči u skoku uvis. Proglašena je za najbolju mladu sportistkinju Evrope 2022. godine. Angelina Topić je postala seniorska rekorderka Srbije u skoku uvis kada je 1. juna 2022. u Atini preskočila 1,95 i za jedan santimetar popravila rekord koji je držala Amra Temim od 1988. godine.

Zajecaronline.com/Hypetv/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.