Lepa Lukić o dijagnozi Zorice Brunclik: „Rasplakala sam se kada sam čula…“

Lepa Lukić stigla je na snimanje muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“ a tom prilikom spomenula je i svoju koleginicu i prijateljicu Zoricu Brunclik. Ona je otkrila dijagnozu Zorice Brunclik.

– Imala je upalu debelog creva, nije bilo ništa ozbiljno kako su mediji preneli. Operisana je, ja sam pozvala Kemiša i samo se meni javio od pevača, rasplakala sam se kada sam ga čula – rekla je iskreno Lepa koja je od prvog trenutka kada je čula da je Zorica završila u bolnici bila zabrinuta.

Lepa je ovom prilikom najavila i svoj veliki koncert u Sava Centru koji je zakazan za 16. april.

– Publika je plakala na mom zadnjem solističkom koncertu kad sam rekla da više neću pevati, plakala sam i ja sa njima! Rešila sam da nastavim sa koncertima jer me publika voli! Dođite 16. aprila u Sava Centar da uživamo, biće puno iznenađenja.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

