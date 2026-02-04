LEGENDA NARODNE MUZIKE STIŽE U BEOGRADSKU ARENU! Miroslav Ilić najavio NEVIĐENI SPEKTAKL! (FOTO)

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao sve ljubitelje kvalitetne domaće muzike i dokazao da njegova karijera ne poznaje granice.

Vest koja je odjeknula među fanovima jeste najava velikog solističkog koncerta u Beogradu, koji se već sada najavljuje kao jedan od muzičkih događaja godine.

Naime, vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije objavio je putem svog zvaničnog Instagram profila da je zakazan spektakularan koncert Miroslava Ilića u Beogradskoj areni, koji će biti održan 10. decembra 2026. godine.

Ovaj koncert predstavlja svojevrsnu krunu višedecenijske karijere jednog od najvoljenijih izvođača narodne muzike, čije pesme generacijama ne gube na popularnosti. Publiku očekuje večernji spektakl ispunjen bezvremenskim hitovima, emocijama i energijom po kojoj je Miroslav Ilić prepoznatljiv.

LINK ZA PRODAJU KARATA JE OVDE!

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

