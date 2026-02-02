LEGENDA NARODNE MUZIKE STIŽE U BEOGRADSKU ARENU! Miroslav Ilić najavio NEVIĐENI SPEKTAKL! (FOTO)
Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao sve ljubitelje kvalitetne domaće muzike i dokazao da njegova karijera ne poznaje granice.
Vest koja je odjeknula među fanovima jeste najava velikog solističkog koncerta u Beogradu, koji se već sada najavljuje kao jedan od muzičkih događaja godine.
LEGENDA NARODNE MUZIKE STIŽE U BEOGRADSKU ARENU!
Naime, vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije objavio je putem svog zvaničnog Instagram profila da je zakazan spektakularan koncert Miroslava Ilića u Beogradskoj areni, koji će biti održan 10. decembra 2026. godine.
Ovaj koncert predstavlja svojevrsnu krunu višedecenijske karijere jednog od najvoljenijih izvođača narodne muzike, čije pesme generacijama ne gube na popularnosti. Publiku očekuje večernji spektakl ispunjen bezvremenskim hitovima, emocijama i energijom po kojoj je Miroslav Ilić prepoznatljiv.
ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC
Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova.
Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.
Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.
Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena.
