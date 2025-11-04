Društvo Izdvajamo Vesti

Lažni vidovnjaci online uzimali novac za „skidanje magije"

04.11.2025.
Policija u Novom Pazaru uhapsila je tri osobe zbog prevara i iznuda.

Uhapšeni su N.J. (51), N.B. (49) i A.B. (29), svi iz Novog Sada. Sumnja se da su preko jedne društvene mreže obmanjivali građane širom Srbije, predstavljajući se kao osobe sa “natprirodnim moćima” koje mogu da uklone magiju i vradžbine.

Osumnjičeni su od oštećenih tražili velike sume novca i zlatni nakit u zamenu za “skidanje čini”.

U jednom od slučajeva, žena je prevarena za čak 1.400.000 dinara.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije, novac i nakit će biti vraćeni oštećenoj.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i identifikovanju eventualno drugih oštećenih osoba na teritoriji Srbije.

