Lažni vidovnjaci online uzimali novac za „skidanje magije“

Policija u Novom Pazaru uhapsila je tri osobe zbog prevara i iznuda.

Uhapšeni su N.J. (51), N.B. (49) i A.B. (29), svi iz Novog Sada. Sumnja se da su preko jedne društvene mreže obmanjivali građane širom Srbije, predstavljajući se kao osobe sa “natprirodnim moćima” koje mogu da uklone magiju i vradžbine.

Osumnjičeni su od oštećenih tražili velike sume novca i zlatni nakit u zamenu za “skidanje čini”.

U jednom od slučajeva, žena je prevarena za čak 1.400.000 dinara.

Zahvaljujući brzoj reakciji policije, novac i nakit će biti vraćeni oštećenoj.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti i identifikovanju eventualno drugih oštećenih osoba na teritoriji Srbije.

Zajecaronline/Alo/N.B.

