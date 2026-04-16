Krompir sa šampinjonima iz rerne – jednostavno i zasitno

Sastojci:

1 praziluk

1,5 kg očišćenog krompira

400 g svežih šampinjona

4 čena belog luka

1 pavlaka

biber u zrnu

1 kašičica mlevenog bibera

60 ml maslinovog ulja

Priprema jela:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Ogulite krompir pa ga isecite na tanke kolutove. Praziluk isecite na sitne kolutiće. Očistite šampinjone pa ih isecite na tanke listove. Sitno naseckajte beli luk. U jednoj velikoj posudi pomešajte praziluk, krompir, šampinjone i beli luk. Posolite i pobiberite, pa pobiberite i pouljite. Poređajte slojeve šampinjona i povrća, pa preko ravnomerno nanesite pavlaku. Zatim posolite i pobiberite i pokrijte alu folijom. Pecite oko pola sata. Onda skinite foliju i dopecite još 15 minuta, sve dok krompir ne postane zlatan i hrskav.

Zajecaronline/Trpeza.alo.rs

