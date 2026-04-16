Krompir sa šampinjonima iz rerne – jednostavno i zasitno
Sastojci:
- 1 praziluk
- 1,5 kg očišćenog krompira
- 400 g svežih šampinjona
- 4 čena belog luka
- 1 pavlaka
- biber u zrnu
- 1 kašičica mlevenog bibera
- 60 ml maslinovog ulja
Priprema jela:
Rernu zagrejte na 200 stepeni. Ogulite krompir pa ga isecite na tanke kolutove. Praziluk isecite na sitne kolutiće. Očistite šampinjone pa ih isecite na tanke listove. Sitno naseckajte beli luk. U jednoj velikoj posudi pomešajte praziluk, krompir, šampinjone i beli luk. Posolite i pobiberite, pa pobiberite i pouljite. Poređajte slojeve šampinjona i povrća, pa preko ravnomerno nanesite pavlaku. Zatim posolite i pobiberite i pokrijte alu folijom. Pecite oko pola sata. Onda skinite foliju i dopecite još 15 minuta, sve dok krompir ne postane zlatan i hrskav.
Zajecaronline/Trpeza.alo.rs
ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!
Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.
Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!
Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
