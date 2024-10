Krkobabić: Socijalna penzija ne manja od 150e vraća dostojanstvo ženama na selu

Krkobabić – Socijalna penzija vraća dostojanstvo ženama na selu

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je povodom Međunarodnog dana žena na selu koji se obeležava danas da uvođenje socijalne – garantovane penzije ne manje od 150 evra vraća dostojanstvo ženama na selu.

“Kada govorimo o položaju žena na selu, pogotovo onima starije dobi, a koje nisu u penziji i nikada neće biti, mislimo pre svega na uvođenje socijalne – garantovane penzije ne manja od 150 evra“, rekao je Krkobabić, a saopštilo Ministarstvo za brigu o selu.

Dodao je da su žene na selu ključni deo odbrane opstanka sela Srbije.

Krkobabić – Socijalna penzija vraća dostojanstvo ženama na selu

“Za nas, za društvo u celini od posebne nacionalne i državne važnosti je da postignemo saglasje oko toga da su žene u selima ključni, odlučujući i najvitalniji deo odbrane opstanka sela Srbije“, istakao je Krkobabić.

On je ukazao na to da moramo nešto da uradimo kao društvo, kao država za te žene. Kako je istakao, one moraju od nečega da žive, moraju nešto da imaju i moraju za nešto da se pitaju.

Naveo je da ženama na selu treba obezbediti stabilan izvor egzistencije.

“Hoćemo da te naše majke, bake, sestre, supruge dobiju jednu novu ulogu. Hoćemo da im omogućimo stabilan izvor egzistencije. A nakon toga i da im vratimo ljudsko dostojanstvo, one to zaslužuju“, naglasio je Krkobabić.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.