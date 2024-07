Krkobabić: Bespovratna sredstva izdvojena za kupovinu 3.015 kuća za mlade

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić izjavio je danas da su za četiri godine akcije kupovine seoskih kuća za mlade do 45 godina, a koju sprovodi resorno ministarstvo, bespovratna sredstva dodeljena za kupovinu 3.015 kuća.

“To je jedna zaista impozantan poduhvat da 12.000 ljudi dobije svoj krov nad glavom. Da bi imali neke odnose veličina, mogu reći da je to recimo kao 12 Crnih Trava. Ili kao jedna manja opština kao što je Rekovac”, rekao je Krkobabić.

Kako je naglasio, veoma važno je i to, kada se pogleda statistika, da su to mladi ljudi, ispod 30 godina.

“Drugi podatak koji je iznenađujući za sve jeste to da jedna trećina tih mladih ljudi ide iz grada put sela. To je nešto što niko nije mogao da očekuje”, rekao je ministar za brigu o selu.

Krkobabić je dodao da se iznos koji ministarstvo odobrava za kupovinu kuća na selu kreće od 400.000 do 1,2 miliona dinara.

On je naglasio i da je cilj da se sve prazne kuće koje su u upotrebljivom stanju i ispunjavaju one osnovne kriterijume, useljavaju mladim, radnoaktivnim ljudima.

Krkobabić – Sela se naseljavaju munjevitom brzionom

“Kad govorimo o populacionoj politici u Srbiji, ne postoji nijedna mera koja ovako munjevito menja demografsku sliku. Vi možete da pomažete porodice, ali to se sve oseća na dugi vremenski period. Mi smo sada munjevito u jednom selu, recimo Bačko Petrovo selo, uselili 80 i nešto porodica. U selu Željuša naseljeno je 13 porodica”, kazao je on.

Kako je istakao, to je posebno važno jer se mladi, aktivni ljudi dovode u sredine u kojima je starosna dob preko 60 godina.

“Ovo je jedini način da mlad čovek dođe do svog krova nad glavom, da ima čist vazduh, zdravu pijaću vodu. Međutim, on treba od nečeg i da živi i tu je to pokretanje privrednih aktivnosti”, kazao je ministar za brigu.

Naglasio je da je u završnoj fazi i program, koji će ići na Vladu Srbije i kojim se pokreću sve one aktivnosti koje nedostaju u određenim selima. Za ovu namenu će se dodeljivati bespovratna podsticajna sredstva do 10.000 evra.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.