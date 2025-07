Krkobabić: 17 novih minibuseva za seoski prevoz

„Nastavlja se program dodele minibuseva u cilju rešavanja jednog od najizraženijih problema vezanih za seoske sredine, a to je pitanje prevoza kako ljudi tako i roba. Od danas još 17 opština dobija besplatan prevoz za žitelje svojih sela, a među njima su i četiri opštine na Kosovu i Metohiji“ rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, nakon što je danas Komisija za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibusa za potrebe prevoza seoskog stanovništva, odobrila još 17 vozila za lokalne samouprave u Srbiji.

Ovogodišnja opredeljena sredstva za ove namene iznose 120 miliona dinara.

Ovo je peta godina sprovođenja programa, pa se ukupan minibuseva, neophodnih seoskim sredinama, popeo na 95.

Od današnjih dobitnika, devet opština do sada nije imalo ni jedan vid organizovanog prevoza, a njih 10 se nalaze u pograničnom delu zemlje. Novac za ove namene dobiće jedna opština iz Vojvodine – Novi Kneževac, tri u četvrtoj grupi razvijenosti – Dimitrovgrad, Mionica, Gadžin Han, kao i njih devet u devastiranim područjima, od čega je skoro polovina na teritoriji Kosova i Metohije (Vitina, Leposavić, Klina i Lipljan).

Krkobabić:17 novih minibuseva za seoski prevoz

Među lokalnim saoupravama iz čak 15 okruga, njih sedam je dobilo minibus i 2021. godine, pa će sada dva ovakva vozila saobraćati selima Lebana, Dimitrovgrada, Bosilegrada, Mionice, Koceljeve, Gadžinog Hana i Kuršumlije.

I ovoga puta prednost su imale nerazvijene i pogranične lokalne samouprave, kao i one sa više stanovnika i više sela na svojoj teritoriji.

Minibusevi kupljeni ovim sredstvima prevoze seosko stanovništvo do okolnih sela ili gradskog, odnosno opštinskog sedišta. Na taj način meštani sela lakše stižu do lekara, pošte, a najmlađi do škole i sportskih i kulturnih sadržaja.

Zajecaronline/mbs.gov.r/N.B

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!