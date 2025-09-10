KREMASTA KROMPIR ČORBA

Potrebno je:

500 g krompira

1 glavica crnog luka

2 šargarepe

2 čena belog luka

100 g dimljene slanine

1,2 l povrtnog bujona

2 kašike ulja

so

biber

šaka svežeg peršuna

3 kriške starog hleba

Priprema:

Slaninu selenu na kockice propržite na malo ulja, dok ne postane hrskava. Izvadite pa dodajte sitno seckane lukove i šargarepu i propržite. Zatim dodajte krompir sečen na kocke, prelijte bujonom i kuvajte oko 20 minuta, dok ne omekša. Izblendajte supu štapnim mikserom pa posolite i pobiberite. Onda vratite slaninu u supu pa dodajte seckani peršun. Isecite hleb na kockice pa ga poprskajte maslinovim uljem i ispecite u rerni.

