KREMASTA KROMPIR ČORBA

10.09.2025.
KREMASTA KROMPIR ČORBA

Potrebno je:

  • 500 g krompira
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 šargarepe
  • 2 čena belog luka
  • 100 g dimljene slanine
  • 1,2 l povrtnog bujona
  • 2 kašike ulja
  • so
  • biber
  • šaka svežeg peršuna
  • 3 kriške starog hleba

Priprema:

Slaninu selenu na kockice propržite na malo ulja, dok ne postane hrskava. Izvadite pa dodajte sitno seckane lukove i šargarepu i propržite.  Zatim dodajte krompir sečen na kocke, prelijte bujonom i kuvajte oko 20 minuta, dok ne omekša. Izblendajte supu štapnim mikserom pa posolite i pobiberite. Onda vratite slaninu u supu pa dodajte seckani peršun. Isecite hleb na kockice pa ga poprskajte maslinovim uljem i ispecite u rerni.

Zajecaronline/trpeza.alo/N.B.

