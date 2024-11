KREĆE POVEĆANJE PENZIJA ZA 10,9%! Siniša Mali saopštio građanima lepe vesti

KREĆE POVEĆANJE PENZIJA!

Siniša Mali, ministar finansija u Vladi Srbije obratio se građanima sa važnim vestima

Ministar je bio gost u jutarnjem programu Tv Pink.

– Od kada se desila ova velika tragedija u Novom Sadu, kada je trebalo da se oda počast poginulima, demonstranti su urinirali po Gradskoj kući u Novom Sadu i gazili srpske zastave. Sve pokušavaju da urade kako bi Srbija stala. Njima je sve dozvoljeno. Fizički napadaju sudije, oni znaju ko je kriv. Jedini imaju pravo na tragediju koja je zadesila celu Srbiju.

– Predsednik Srbije već dve ili tri nedelje pokušava da pokaže da je Srbija zemlja koja se razvija. S njihove strane to treba da se zaustavi. Nećemo rat, nećemo nasilje. Nećemo da vratimo Srbiju u prošlost. Nećemo vaš rat, hoćemo rad, hoćemo da punimo budžet.

– Mi prvog decembra krećemo sa povećanjem penzija za 10,9%.

– Njihova namera je da se blokiraju srpske institucije, da Srbija stane, da Srbija ide unazad. Srbija se gradi, nama je to politika. Hoćemo da gradimo te autoputeve. Trenutno gradimo 9 puteva, nijedna zemlja u Evropi ne gradi toliko koliko mi gradimo. Time hoćemo da se bavimo. Ulaganjem u infrastrukturu, kada su železnice u pitanju, kada su bolnice u pitanju.

– Oni su juče prišli predsednici Skupštine Ani Brnabić, došli su ono najgore što imaju u sebi. Ne bi oni gazili srpsku zastavu da imaju lepo mišjenje o Srbiji. Ne bi oni likovali i bili junaci u Kurtijevim medijima, u bosanskim medijima. Spremali smo se da 10 radnih dana vodimo raspravu u parlamentu, ali oni nisu za dijalog. Imaju samo želju da se zaustavi Srbija. Mi hoćemo napredak Srbije, za razliku od vašeg nasilja.

– Savski most je nacistički most, i Branko Pešić je želeo da ga skloni. Završićemo novi most do kraja 2026. godine. Taj Expo nam je najveća razvojna šansa, 91 zemlja sveta je dala poverenje Srbiji. Definisali smo program “Srbija 2027 skok u budućnost”. To je ta ideja za napretkom, za boljim imidžom Srbije. Zemlja koja je na kraju 2012. bila na ivici bankrota. Mi smo zemlja koja nikad višu stopu zaposlenosti nije imala.

– Znate, ja nisam toliki politički znalac kao Aleksandar Vučić.

– Ljudi su u njihovo vreme stopa nezaposlenosti 25%, sada je 8%, nemaju šta da ponude građanima, njih samo vlast interesuje. Samo da stave zadnjicu u fotelju. Građani Srbije treba da znaju način na koji se ponaša ta opozicija.

ZaječarOnline/Alo/O.B.