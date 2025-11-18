Kreativna radionica u manastiru Suvodol: Oslikane šolje za humanitarnu aukciju 11. decembra

Crveni krst Zaječar, u saradnji sa Verskim dobrotvornim starateljstvom, Ministarstvom pravde – Upravom za izvršenje krivičnih sankcija- Okržnim zatvorom Zaječar, uz nesebičnu podršku lokalnih umetnika, dugogodišnjih prijatelja Crvenog krsta, kao i Društva obolelih od cerebralne i dečije paralize u Zaječaru i Dnevnog boravka za decu i mlade ometene u razvoju „Oblutak“, i ove godine organizovao je toplu i stvaralačku radionicu u miru manastira Suvodol.

Deca, volonteri, saradnici i umetnici zajedno su oslikavali šolje i druge predmete koji će svoje mesto pronaći na humanitarnoj aukciji 11. decembra, unoseći u svako delo deo sebe – svoje vreme, ljubav i radost.

Kreativna radionica u manastiru Suvodol

– Ovo nije jedina radionica koju spremamo. Crveni krst će uskoro organizovati još jednu kreativnu radionicu, kako bismo uključili što više dece i dragih saradnika, te obogatili našu humanitarnu aukciju još većim brojem unikatnih, ručno rađenih predmeta. Hvala svima koji svojim trudom i dobrotom pomažu da zajedno obojimo praznične dane i izmamimo iskrene, tople dečije osmehe. Sva sredstva prikupljena na aukciji namenjena su za novogodišnje paketiće za decu korisnike narodne kuhinje, decu sa invaliditetom i decu iz hraniteljskih porodica – navode iz zaječarskog Crvenog krsta.

Zajecaronline/Crveni krst Zaječar/N.B

