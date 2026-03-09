KRAH OPOZICIJE U SMEDEREVSKOJ PALANCI! Dragan Đilas se gromoglasno ustremio na studente

I šta sada i kako na dalje?

Već je pisano o sukobu oko izbornih lista u Smederevskoj Palanci pre par dana, između studenata-plenumaša i opozicije.

Došli su predstavnici „plenuma“ sa pravnog fakulteta u Beogradu i to dvojica pod kodnim imenima Kaluđer i Alek. Oni su tražili da se zajednička izborna lista pročisti, a kada je to odbijeno krenuli da prave svoju studentsku izbornu listu za izbore u Smederevskoj Palanci.

O ovom slučaju je već pisano…

Ali ne lezi vraže, danas se oglasio , sav besan i predsednik SSP Dragan Đilas koji se gromoglasno ustremio na studente. Za ovo ponašanje, naš narod ima izreku „Niko se ne češe dok ga ne zasvrbi!“ Obrušio se Đilas na studente, na njihova ilegalna i kodna imena , da takvim ponašanjem ne mogu da misle kako bi vodili državu….. Čak je išao dotle da je izneo sumnju da iza ovih kodnih imena studenata i ko zna čega još, se krije srpska tajna služba.

Nije proteklih godinu dana svekolikoj opoziciji, pogotovu gospodinu Đilasu , smetalo delovanje takozvanih studentskih plenuma po fakultetima. Te ilegalne organizacije , za koje se nije znalo ko su članovi i ko njima upravlja, tada su za opoziciju bili bogom dani, i dobili svu opozicionu podršku.

Oduševljena je bila opozicija, koja je već disala na slamku, kada je dobila novu destruktivnu energiju, od plenumaša i studenata u blokadi. Šta je sve rađeno od blokade univerziteta , blokade saobraćaja , pokušaja generalnih štrajkova, jednom rečju pokušaja preuzimanja vlasti na ulici, a generalno destabilizacije države Srbije.

Oduševljen je bio i gospodin Đilas, a pogotovo njegova prva saradnica, gospođa Marinika, pri teatralnim odlascima studenata u Brisel i Strazbur, i blaćenjem Srbije na sve moguće načine. Oduševljeni su bili, kao i sve opozicione stranke, koje su se tome priključile, neviđenom nasilnom i destruktivnom ponašanju koje su organizovali blokaderi.

U svom tom oduševljenju, opozicija nije za ozbiljno uzimala zahteve plenumaša vezane za organizaciju izbora kada oni budu raspisani.

Evo sada su raspisani izbori u deset opština , a na jesen sigurno i parlamentarni. Studenti plenumaši sada su konkretno pokazali na delu ,po pitanju izbornih lista, ono što su iznosili već godinu dana , a opozicija ih nije ozbiljno shvatala.

Sada nastaje panika i veliki bes, a prvi se oglasio gospodin Đilas, shvativši da su studenti na izvestan način, samo njima svojstven, spremili glogov kolac za opoziciju…

A što se tiče tajnih službi, hajde da stavimo prst na čelo, pa da razmislimo,ali samo malo, ima li bilo koje demokratske zemlje, a druge da i ne pominjemo, recimo u Zapadnoj Evropi ili SAD, da se organizuju ovakvi ilegalni „plenumi“, sa ciljem destabilizacije države, a da u svojim redovima nemaju predstavnike službi čiji je zadatak da štite ustavno uređenje i teritorijani integritet tih zemalja.

Da li smo u ovom slučaju mi izuzetak, o tome neka razmišlja onaj koji treba!!!

Izbori su samo lokalni, ima ih dosta, ali jesen je tu,pa republički , a možda i predsednički, pa bi bilo dobro, da se gospodin Đilas manje nervira,jer tek je počelo….

Zaječaronline.com