Košarkaši Partizana večeras dočekuju Monako!

Partizan će dočekati večeras od 20.30 časova u Beogradskoj areni ekipu Monaka u 10. kolu Evrolige.

Košarkaši Monaka su u dosadašnjem delu sezone u Evroligi zabeležili šest pobeda i tri poraza i trenutno se nalaze na petoj poziciji. Partizan je na 18. mestu na tabeli Evrolige sa tri trijumfa i šest poraza.

“Igramo protiv Monaka koji je izuzetan tim. Oni su ekipa koja je na okupu već godinama, a takođe su pojačani određenim igračima. Snaga Monaka je, pre svega, u spoljnim igračima i smatram da je najbitnije da probamo da zaustavimo njihove kreatore igre. Moramo da probamo da igramo odbranu kao u Pireju veliki deo utakmice. Još jednom, radi se o veoma jakoj napadačkoj ekipi, ali takođe imaju igrače koji jako dobro igraju u odbrani”, rekao je trener Partizana Željko Obradović uoči duela sa Monakom.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

