Košarkaši Crvene zvezde slavili su protiv Monaka u 11. kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradskoj areni ekipu Monaka rezultatom 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15) u utakmici 11. kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Ognjen Dobrić, koji je postigao 22 poena, dok je Džered Batler dodao 20.

Kod gostiju, najbolji je bio Majk Džejms sa 18 poena, dok je Eli Okobo ubacio 16.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

