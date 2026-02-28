Korov nestaje za 24 sata: Tajno kuhinjsko rešenje koje već imate kod kuće!

Korov koji raste između betonskih ploča ili na šljunku ne samo da kvari izgled dvorišta, već je i teško dostupan za čupanje.

Kako nam stižu lepši dani, počinje i uređenje dvorišta, pa je ovaj trik pravo rešenje da vaš prostor zablista i izgleda uredno i besprekorno.

Kombinacija kuhinjske soli i vrele vode

Uništavanje korova između betonskih ploča ili po šljunku često deluje kao nemoguća misija. Korenje se uvlači duboko i širi se brzo. Međutim, rešenje je jednostavno: kombinacija kuhinjske soli i vrele vode. So isušuje koren korova, dok vrela voda uništava strukturu biljke.

Kako koristiti?

Pomešajte so sa vrelom vodom i prelijte direktno preko korova. Izbegavajte upotrebu u blizini trave ili drugih biljaka koje želite da sačuvate, jer ova mešavina uništava sve biljne oblike. Takođe, ne koristite nakon kiše jer rastvor može da se raširi po okolnom zemljištu. Ova metoda je naročito efikasna za staze, terase i popločane površine gde biljke ne bi trebalo da rastu.

Prirodni herbicid

Ako želite još moćniji efekat, baštovani preporučuju domaći prirodni herbicid koji ne sadrži štetne hemikalije.

Recept za domaći herbicid:

2 litra belog sirćeta ½ šoljice soli ½ šoljice sredstva za pranje sudova

Sve sastojke dobro pomešajte, sipajte u bocu sa raspršivačem i poprskajte korov direktno po listovima i stabljici. Sirće kiseli zemljište, so isušuje korenje, a deterdžent pomaže da se sve bolje zalepi za biljku.

Saveti za bezbednu upotrebu

Koristite rastvore po suvom vremenu, kada nema najave kiše narednih 24–48h.

Ne prskajte blizu biljaka koje želite da sačuvate.

Ponovite tretman ako se korov ponovo pojavi nakon nekoliko dana.

