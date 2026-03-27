Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sektor pčelarstva na teritoriji grada Zaječara za 2026. godinu

Konkursom se uređuju uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Zaječara za 2026. godinu.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu za pčelarstvo u 2026. godini iznosi 1.000.000,00 rsd i to za:

Nabavka opreme za pčelarstvo

Nabavka vozila i prikolica za transport pčelinjih društava

Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za jednu ili više investicija koje su predmet ovog konkursa do ukupnog maksimalnog iznosa 50.000,00 po jednom korisniku u toku 2026. god.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se uzimati u obzir računi, koji dokazuju nabavku izdati pre 01.01.2025. godine. Minimalni iznos na računu sa kojim se može konkurisati je 5.000,00 din.

Konkurs je otvoren do 21.08.2026. godine.

