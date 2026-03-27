Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva na teritoriji grada Zaječara za 2026. godinu

Konkursom se uređuju uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva na teritoriji grada Zaječara za 2026. godinu.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje kupovine kvalitetnog sertifikovanog sadnog materijala, sadnica voćaka svih voćnih vrsta od registrovanih proizvođača/prometnika sadnog materijala.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu za voćarstvo u 2026. godini iznosi 1.000.000,00 rsd. Bespovratna sredstva se utvrđuju u iznosu do 60% od vrednosti investicije (bez PDV-a), maksimalno do 150.000,00 dinara po investiciji/ korisniku.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se uzimati u obzir računi, koji dokazuju nabavku sertifikovanih sadnica, izdati pre 01.01.2025. godine.

Konkurs je otvoren do 15.11.2026. godine.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Zaječara.

Detalje možete pronaći ovde

