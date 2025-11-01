KONCERT DUHOVNE MUZIKE U ZAJEČARU

Crkveni hor Sabornog hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Zaječar vas poziva na KONCERT DUHOVNE MUZIKE.

KONCERT DUHOVNE MUZIKE U ZAJEČARU

Koncert će se održati u nedelju 2. novembra u 18 časova u Sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru.

Zajecaronline/Eparhija timočka/ N.B.

