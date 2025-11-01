Društvo Izdvajamo Vesti

KONCERT DUHOVNE MUZIKE U ZAJEČARU

01.11.2025.
foto: eparhija-timocka.org

KONCERT DUHOVNE MUZIKE U ZAJEČARU

Crkveni hor Sabornog hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Zaječar vas poziva na KONCERT DUHOVNE MUZIKE.

KONCERT DUHOVNE MUZIKE U ZAJEČARU

Koncert će se održati u nedelju 2. novembra u 18 časova u Sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru.

Zajecaronline/Eparhija timočka/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreadsBudite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar