Koncert Državnog akademskog narodnog ansambla i solista „Rusija – Ljudmila Zikina“ iz Moskve
Kladovo će u ponedeljak, 3. novembra 2025. godine u 18 časova biti domaćin izuzetnog međunarodnog umetničkog događaja — koncerta u okviru kreativnog projekta „Na jeziku muzike“, koji okuplja renomirane umetnike iz Rusije i drugih zemalja.
Koncert Državnog akademskog narodnog ansambla i solista „Rusija – Ljudmila Zikina“ iz Moskve
Celovečernjim koncertom Državnog akademskog narodnog ansambla i solista „Rusija – Ljudmila Zikina“ iz Moskve, koji obuhvata klasična dela, rusku romansu i narodnu muziku, izvešće vrhunski umetnici i ansambal.
Mesto održavanja: Dom kulture -Biblioteka Centar za kulturu Kladovo
Datum i vreme: 3. novembar 2025. u 18:00 časova
Ulaz za posetioce je slobodan!
Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo/N.B.
