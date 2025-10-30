Koncert Državnog akademskog narodnog ansambla i solista „Rusija – Ljudmila Zikina“ iz Moskve

Kladovo će u ponedeljak, 3. novembra 2025. godine u 18 časova biti domaćin izuzetnog međunarodnog umetničkog događaja — koncerta u okviru kreativnog projekta „Na jeziku muzike“, koji okuplja renomirane umetnike iz Rusije i drugih zemalja.

Celovečernjim koncertom Državnog akademskog narodnog ansambla i solista „Rusija – Ljudmila Zikina“ iz Moskve, koji obuhvata klasična dela, rusku romansu i narodnu muziku, izvešće vrhunski umetnici i ansambal.

Mesto održavanja: Dom kulture -Biblioteka Centar za kulturu Kladovo

Datum i vreme: 3. novembar 2025. u 18:00 časova

Ulaz za posetioce je slobodan!

