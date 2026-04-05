Kompletira se 29. kolo Superlige: Zvezda gostuje Radniku, Partizan dočekuje Čukarički
Danas će biti kompletirano i 29. kolo Superlige. Prvo će od 17 časova Radnik dočekati Crvenu zvezdu, a onda će dva sata kasnije u Humskoj Partizan biti domaćin Čukaričkom.
Surduličani će dočekati lidera na tabeli i branioca titule, a za sudiju je određen Srđan Jovanović. Gosti su prvi na tabeli, sa 69 bodova, dok je domaćin na sedmom mestu sa 38.
Evo šta je rekao trener Dejan Stanković uoči utakmice.
– Očekujemo tvrd meč, kao i svaka ekipa koja igra protiv Crvene zvezde, očekujemo da će se dobro organizovati i probati da izvuku najbolje iz tog meča. Za nas, kao i uvek tri boda su najvažnija, za to smo radili. Malo se reprezentativna pauza odužila, jedva sam čekao da se vrate momci. Vratili su se zdravi, tako da smo spremni da završimo sezonu onako kako svi očekujemo – kazao je Stanković.
Zatim, od 19 časova, crno-beli će da dočekaju belo-crne, a za glavnog arbitra je delegiran Danilo Nikolić.
Partizan u duel ulazi kao trećeplasirani sa 58 bodova, dok je Čukarički osmi, sa 38. Posle meča bez golova Vojvodine i IMT-a, crno-beli mogu da se vrate na drugo mesto.
Izjave oba trenera
– Ispred nas je nova obaveza protiv Čukaričkog. Može da se kaže da je to derbi kola i ovog dela šampionata. Obe ekipe ulaze sa motivima. Obe ekipe su u poslednje dve utakmice podigle formu. Čukarički je osvojio četiri boda protiv timova iz samog vrha tabele, nerešeno sa Novim Pazarom i pobeda protiv jako dobrog Železničara iz Pančeva.
I mi smo opet, posle tri poraza, prekinuli taj negativan niz, počeli sa dopisivanjem bodova, pobedili jednu i odigrali jednu nerešeno. Na nama je da nastavimo dalje da radimo ono što smo radili i da se kroz taj rad oseti napredak u igri – kazao je trener Partizana Srđan Blagojević.
– Nama će uvek očekivanja biti najveća. Sigurno ne idemo u Humsku da se branimo, već da čekamo priliku. Poštujemo rivala, poštujemo rad trenera Srđana Blagojevića i siguran sam da će naš rival izgledati mnogo bolje nego u prethodne dve utakmice. I oni su imali dve nedelje da se vrate na staro, da uigraju neke stvari, verujem da nas čeka neizvesna utakmica. Moramo da budemo izuzetno koncentrisani u svim fazama igre, kako bismo došli do dobrog rezultata – rekao je strateg Čukaričkog, Marko Jakšić.
