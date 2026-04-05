Kompletira se 29. kolo Superlige: Zvezda gostuje Radniku, Partizan dočekuje Čukarički

Danas će biti kompletirano i 29. kolo Superlige. Prvo će od 17 časova Radnik dočekati Crvenu zvezdu, a onda će dva sata kasnije u Humskoj Partizan biti domaćin Čukaričkom.

Surduličani će dočekati lidera na tabeli i branioca titule, a za sudiju je određen Srđan Jovanović. Gosti su prvi na tabeli, sa 69 bodova, dok je domaćin na sedmom mestu sa 38.

Evo šta je rekao trener Dejan Stanković uoči utakmice.

– Očekujemo tvrd meč, kao i svaka ekipa koja igra protiv Crvene zvezde, očekujemo da će se dobro organizovati i probati da izvuku najbolje iz tog meča. Za nas, kao i uvek tri boda su najvažnija, za to smo radili. Malo se reprezentativna pauza odužila, jedva sam čekao da se vrate momci. Vratili su se zdravi, tako da smo spremni da završimo sezonu onako kako svi očekujemo – kazao je Stanković.