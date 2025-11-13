Društvo Izdvajamo Timočka krajina Vesti

Kompanija Ziđin Koper donirala Boru materijal za nasipanje puteva na područiju grada

13.11.2025.
foto: facebook/Serbia Zijin Copper DOO Bor

Kompanija Ziđin Koper donirala Boru materijal za nasipanje puteva na područiju grada

Srbija Ziđin Koper već sedam godina donira Boru materijal za nasipanje atarskih i nekategorisanih puteva na području grada.
Od 2019. do danas kompanija je za poboljšanje putne infrastrukture ustupila gradu preko 90 hiljada kubika rizle vrednosti 106,3 miliona dinara. Ovoga puta, mehanizacijom JKP „3. oktobar“ materijal je nasipan u ataru sela Brestovac.

Ziđin Koper donirala Boru materijal

Prelep dan u ataru Brestovca, gde počinjemo nasipavanje seoskih puteva. Srbija Ziđin Koper je donirala rizlu, a mi smo obezbedili prevoz  i mehanizaciju za sređivanje puteva. Sa kompanijom imamo dugogodišnju saradnju, zahvalan sam na tome, pa će grad učiniti sve da se ona nastavi i u budućnosti bude još bolja – rekao je zamenik gradonačelnika Bora Milivoje Janošević.
Direktor JKP „3.oktobar“ Nenad Kračunović naglasio je da će prioritet imati putevi  koji se slabije koriste jer su lošem stanju. – Neki su čak zarasli u korov, pa treba ukloniti šiblje, pokositi i učiniti ih pristupačnim.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor / N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

KARTE MOŽETE KUPITI NA OVOM LINKU! 

Preporučujemo:

Dodaj komentar