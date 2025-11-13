Kompanija Ziđin Koper donirala Boru materijal za nasipanje puteva na područiju grada

Od 2019. do danas kompanija je za poboljšanje putne infrastrukture ustupila gradu preko 90 hiljada kubika rizle vrednosti 106,3 miliona dinara. Ovoga puta, mehanizacijom JKP „3. oktobar“ materijal je nasipan u ataru sela Brestovac.

Srbija Ziđin Koper već sedam godina donira Boru materijal za nasipanje atarskih i nekategorisanih puteva na području grada.

Direktor JKP „3.oktobar“ Nenad Kračunović naglasio je da će prioritet imati putevi koji se slabije koriste jer su lošem stanju. – Neki su čak zarasli u korov, pa treba ukloniti šiblje, pokositi i učiniti ih pristupačnim.

– Prelep dan u ataru Brestovca, gde počinjemo nasipavanje seoskih puteva. Srbija Ziđin Koper je donirala rizlu, a mi smo obezbedili prevoz i mehanizaciju za sređivanje puteva. Sa kompanijom imamo dugogodišnju saradnju, zahvalan sam na tome, pa će grad učiniti sve da se ona nastavi i u budućnosti bude još bolja – rekao je zamenik gradonačelnika Bora Milivoje Janošević.

Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor / N.B.

