Kompanija Srbija Ziđin Koper organizovala akciju pošumljavanja povodom Međunarodnog dana šuma

Kompanija Srbija Ziđin Koper organizovala akciju pošumljavanja
Srbija Ziđin Koper organizovala je danas povodom Međunarodnog dana šuma akciju pošumljavanja zelenih površina koje okružuju Gimnaziju „Bora Stanković“ i Mašinsko elektrotehničku školu u Boru.
U akciji pod nazivom „Budi onaj koji ume da sačuva šume“, pored kompanijskih službi, učestvovali su i učenici ovih srednjih škola sa profesorima , ali i predstavnici „Srbijašume“ .
Zajedničkim snagama posađeno je 85 dendroloških vrsta sadnica poput crvenog javora , crvenolisne šljive, lalinog drveta i zimzelene magnolije vrednosti 400 hiljada dinara.
O sadnicama će voditi računa škole u saradnji sa JKP „3. oktobar“.
Zajecaronline.com/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.
