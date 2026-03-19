Kompanija Srbija Ziđin Koper organizovala akciju pošumljavanja povodom Međunarodnog dana šuma

Srbija Ziđin Koper organizovala je danas povodom Međunarodnog dana šuma akciju pošumljavanja zelenih površina koje okružuju Gimnaziju „Bora Stanković“ i Mašinsko elektrotehničku školu u Boru.

U akciji pod nazivom „Budi onaj koji ume da sačuva šume“, pored kompanijskih službi, učestvovali su i učenici ovih srednjih škola sa profesorima , ali i predstavnici „Srbijašume“ .

Zajedničkim snagama posađeno je 85 dendroloških vrsta sadnica poput crvenog javora , crvenolisne šljive, lalinog drveta i zimzelene magnolije vrednosti 400 hiljada dinara.

O sadnicama će voditi računa škole u saradnji sa JKP „3. oktobar“.

Zajecaronline.com/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

