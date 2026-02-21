Koliko otvoreni kiseli krastavci stvarno traju u frižideru? Evo odgovora

Izdvajamo Vesti zanimljivosti

21.02.2026.
foto: Pinterest

Kiseli krastavci važe za jednu od najdugotrajnijih namirnica u frižideru, ali ni oni nisu večni nakon otvaranja. Iako su konzervisani u sirćetu i salamuri, što usporava razvoj bakterija, čim otvorite teglu počinje postepeni proces kvarenja.

Koliko traju nakon otvaranja?

Uobičajeno je da otvorena tegla kiselih krastavaca može da stoji u frižideru od 1 do 2 meseca, ako se pravilno čuva. Neki proizvođači navode i kraći rok – oko 3 do 4 nedelje – zato je dobro proveriti deklaraciju na pakovanju.

Krastavci moraju:

  • stalno da budu u frižideru (oko 4 °C),

  • da budu potpuno potopljeni u salamuri,

  • da se vade čistim priborom, nikako prstima.

Kako da znate da li su se pokvarili?

Obratite pažnju na sledeće znakove:

  • neprijatan ili neuobičajen miris,

  • zamućena salamura,

  • promena boje,

  • mekana ili sluzava tekstura,

  • pojava buđi na površini.

Ako primetite bilo šta od navedenog, najbolje je da teglu bacite.

foto: Pixabay

Šta utiče na rok trajanja?

Na to koliko će krastavci trajati utiču količina sirćeta i soli u salamuri, temperatura čuvanja, higijena pri korišćenju, kao i kvalitet poklopca i zatvaranja. Industrijski proizvedeni krastavci obično traju duže od domaćih, jer su pravljeni u kontrolisanim uslovima i često sadrže stabilizatore.

Iako kiseli krastavci imaju dug rok trajanja, nakon otvaranja nisu bezbedni zauvek. Ako se pravilno čuvaju, mogu trajati do dva meseca, ali uvek proverite njihov miris, izgled i ukus. Kada niste sigurni – bolje je ne rizikovati.

Zajecaronline/Najžena.alo.rs/ N.B.

Foto: Zaječaronline

