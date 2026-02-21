Koliko otvoreni kiseli krastavci stvarno traju u frižideru? Evo odgovora

Kiseli krastavci važe za jednu od najdugotrajnijih namirnica u frižideru, ali ni oni nisu večni nakon otvaranja. Iako su konzervisani u sirćetu i salamuri, što usporava razvoj bakterija, čim otvorite teglu počinje postepeni proces kvarenja.

Koliko traju nakon otvaranja?

Uobičajeno je da otvorena tegla kiselih krastavaca može da stoji u frižideru od 1 do 2 meseca, ako se pravilno čuva. Neki proizvođači navode i kraći rok – oko 3 do 4 nedelje – zato je dobro proveriti deklaraciju na pakovanju.

Krastavci moraju:

stalno da budu u frižideru (oko 4 °C),

da budu potpuno potopljeni u salamuri,

da se vade čistim priborom, nikako prstima.

Kako da znate da li su se pokvarili?

Obratite pažnju na sledeće znakove:

neprijatan ili neuobičajen miris,

zamućena salamura,

promena boje,

mekana ili sluzava tekstura,

pojava buđi na površini.

Ako primetite bilo šta od navedenog, najbolje je da teglu bacite.

Šta utiče na rok trajanja?

Na to koliko će krastavci trajati utiču količina sirćeta i soli u salamuri, temperatura čuvanja, higijena pri korišćenju, kao i kvalitet poklopca i zatvaranja. Industrijski proizvedeni krastavci obično traju duže od domaćih, jer su pravljeni u kontrolisanim uslovima i često sadrže stabilizatore.

Iako kiseli krastavci imaju dug rok trajanja, nakon otvaranja nisu bezbedni zauvek. Ako se pravilno čuvaju, mogu trajati do dva meseca, ali uvek proverite njihov miris, izgled i ukus. Kada niste sigurni – bolje je ne rizikovati.

Zajecaronline/Najžena.alo.rs/ N.B.

