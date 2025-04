Koliko dugo smeju da stoje kuvana jaja posle praznika? Kako da ih pravilno čuvate?

Koliko dugo smeju da stoje kuvana jaja posle praznika?

Nakon Uskrsa, ostaci praznične hrane često se vade iz frižidera. Umesto da ih bacate, bilo bi pametno da ih iskoristite narednih dana – uključujući i kuvana jaja.

Tvrdo kuvana jaja su izuzetno hranljiva, pa su dobar izbor za zdravu užinu ili kao deo uravnoteženog obroka. Ipak, mnogima ostane višak jaja nakon praznika.

Kako ih pravilno čuvati?

Kuvanjem se uklanja prirodni zaštitni sloj sa ljuske, što ih čini podložnijim uticaju vazduha i bakterija. Zato je veoma važno da ih odmah nakon kuvanja stavite na hlađenje kako biste sprečili njihovo kvarenje ili kontaminaciju. Najbolje je da ih čuvate u kartonskoj ambalaži ili zatvorenoj posudi s poklopcem, i to na unutrašnjoj polici frižidera – a ne na vratima, gde česta promena temperature može uticati na njihovu svežinu.

Koliko dugo smeju da stoje kuvana jaja posle praznika?

U početku možete primetiti neobičan miris u frižideru gde se čuvaju tvrdo kuvana jaja, ali to nije znak da su pokvarena. Reč je o prisustvu vodonik sulfida koji nastaje tokom kuvanja – miris je bezopasan i obično nestane nakon nekoliko sati.

Zamrzavanje kuvanih jaja se ne preporučuje jer i belance i žumance postaju gumeni i vodenasti, što nije prijatno za jelo.

Ako se pravilno čuvaju, i oljuštena i neoljuštena tvrdo kuvana jaja mogu stajati u frižideru do sedam dana, navodi američko Ministarstvo poljoprivrede. Ako niste sigurni koliko dugo su jaja tamo stajala, obratite pažnju na ljusku – ako postane lepljiva ili kredasta, jaje treba baciti.

Takođe, izbegavajte konzumaciju jaja koja su napukla ili razbijena, jer to može dovesti do trovanja hranom sa simptomima poput mučnine, povraćanja i dijareje. Ako sumnjate da je jaje pokvareno, razbijte ga i pomirišite – neprijatan miris je jasan znak da nije za upotrebu.

Šta ako je žumance zelenkasto?

Mnogi se zabrinu kada tvrdo kuvano žumance poprimi sivkasto-zelenu nijansu, ali to ne znači da je jaje pokvareno. Boja zavisi od temperature i trajanja kuvanja – što se duže kuva, to žumance bledi i može promeniti boju. Do ove reakcije dolazi kada se gvožđe iz žumanca spoji sa vodonik-sulfidom iz belanca. Iako boja i tekstura mogu delovati neobično, ovakvo jaje je bezbedno za jelo, navodi Healthline.

Zaječar Online/glaszajecara/A.A