KO ŠTITI SUDIJE BLOKADERE IZ VIŠEG SUDA U ZAJEČARU?

Članovi Sudske mafije, koji su godinama pljačkali narod, sada, pokušavajući da ruše SNS izborne liste, pokušavaju da uruše Srbiju!

Ljudi koji su decenijama bili okosnica pravosudne mafije, a nekadašnje sudije i službenici Osnovnog i Višeg suda u Zaječaru, javno su na strani blokadera i aktivno rade na rušenju liste SNS-a na predstojećim lokalnim izborima u Knjaževcu.

Na čelu ove organizovane grupe stoji Vladan Nikolić, nekadašnji predsednik Osnovnog suda u Zaječaru, a sada predsednik Višeg suda, čovek kojeg su već 2018. i 2019. godine lokalni portali optuživali za vođenje sudske mafije, kockarske dugove, reket, ucene građana, falsifikovanje zapisnika i organizovanje naplate mita preko intimnih veza u sudu.

Prema tvrdnjama iz tog perioda, Nikolić je gubio ogromne svote novca u kockarnicama, kao što je to slučaj i danas, čak i u radno vreme.

Preko svoje kume Žakline, određivao je kome će biti prodata imovina građana u bescenje kako bi se pokrivali njegovi dugovi.

Mi se pitamo odakle toliki novac?

Glavne „naplaćivačice“ mita bile su sudija Ivana Rodić i sekretarica suda Bojana Ignjatović Mitić, preko njih su išle kompletne naplate za odlaganja izvršenja, nameštene presude i „honorare“.

Uz Nikolića, na listi blokadera i aktivnih rušitelja SNS-a pojavljuje se i Irena Krstić Milosavljević (nekadašnja predsednica Višeg suda u Zaječaru, čiji je inače Vladan Nikolićpulen, a ranije su pominjani kao deo sudske mafije.)

Ovi isti ljudi, koji su „maltretirali zaposlene, ucenjivali građane, i krali novac, javno stoje rame uz rame sa blokaderima i opozicijom i rade na političkom uništenju gradova i opština u Timočkoj krajini.

Ovo nije samo lokalna afera. Ovo je hobotnica produžene ruke inostranih službi koje rade protiv interesa Srbije.

Ljudi koji su se u vlast infiltrirali tako da su zataškavali svoju kocku mito i reket, sada pokušavaju da uruše sve za šta se građani Timočke krajine bore, a to je slobodno pravo da se bira i da se bude biran.

Ovim unose destabilizaciju u opštine i gradove Timočke krajine.

Da nije tužno, bilo bi smešno!

Građani Zaječara, Knjaževca, kao i Bora, suočeni su sa paradoksom… oni koji su im oduzimali kuće i stanove da bi pokrivali lične dugove,

oni koji su naplaćivali mito preko kreveta i kumovskih veza, sada žele da ih vode u „borbu za pravdu“.

Podsetimo na jedan od najtežih skandala u pravosuđu istočne Srbije koji je godinama potresao Zaječar i doveo do hapšenja i istrage Tužilaštva za organizovani kriminal.

Još 2019. godine, po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), u zajedničkoj akciji SBPOK-a i BIA-e lišen je slobode Ivan Bogdanović, tadašnji predsednik Višeg suda u Zaječaru (kasnije sudija Višeg suda u Nišu).

Šta se tačno dogodilo?

U 12 krivičnih predmeta Bogdanović je od računovodstva Višeg suda u Zaječaru zahtevao da mu predaju gotovinu iz sudskog depozita, novac privremeno oduzet okrivljenima.

Obrazloženje: „za veštačenje“ ili „za vraćanje oštećenima“. Novac nikada nije stigao na namenski račun niti je vraćen oštećenima, Bogdanović ga je zadržao za sebe.

U toj akciji je neko “slučajno ili namerno” izuzeo Irenu Krstić Milosavljević koja nije prijavila Ivana Bogdanovića, od kojeg je preuzela funkciju, i time je postala saučesnik u istom krivičnom delu koje je on izvršio. Bogdanović je osuđen za zloupotrebu službenog položaja na kaznu zatvora. Irena se „izvukla“ da ne bude optužena za saučesništvo.

Mi pitamo po čijem nalogu?

Ukupna protivpravna imovinska korist: 34.755 evra i 126.540 dinara.

Visoki savet sudstva (VSS) je ukinuo imunitet Ivanu Bogdanoviću, a istraga je pokazala da se radi o sistematskoj proneveri novca građana koji su prolazili kroz sudski sistem.

Godinama se ponavljaju tvrdnje da je Irena Krstić Milosavljevićkarijeru gradila „preko kreveta“, te da je u dugogodišnjoj vanbračnoj vezi sa Draganom Rajkovićem, nekadašnjim sudijom u Boljevcu, zamenikom Višeg tužioca u Zaječaru, a kasnije zamenikom specijalnog tužioca za organizovani kriminal. Oboje su, prema tim navodima, iz DS-a „preleteli“ u SNS kako bi se zaštitili od istraga i sakrili mutne kombinacije iza političke moći.

Najvažnije pitanje i dalje visi u vazduhu:

Gde je taj novac osuđenika i oštećenih?

Ko će vratiti porodicama opljačkane desetine hiljada evra?

I da li će odgovarati svi koji su učestvovali u lancu, od računovodstva suda do onih koji su godinama ćutali ili prikrivali?

Ovaj slučaj nije zaboravljen.

Pitanje za sve: Da li će Timočka krajina ( Zaječar, Knjaževac i Bor) dozvoliti da im i dalje sude isti likovi koji su pljačkali građane ovih gradova, sada pod maskom blokadera, ili je ovo konačno trenutak da se podrže pravi ljudi iz SNS-a, a ovi pošalju tamo gde su sami 2019. godine pisali da zaslužuju, u rudnike, da rade u teškim uslovima koliko su života uništili?

Zaječar i Knjaževac više nisu samo tačke na mapi. Ako se ovim ljudima omogući da i dalje nezakonito presuđuju u korist blokadera, može da se desi urušavanje i republičkih izbora, što nikako ne sme da se dozvoli, jer se time urušava Srbija, i to od stranih obaveštajnih službi i njihovih plaćenika u pravosudnoj mafiji.

Najvažnije pitanje i dalje visi u vazduhu:

Gde je taj novac osuđenika i oštećenih? Ko će vratiti porodicama opljačkane desetine hiljada evra? I da li će odgovarati svi koji su učestvovali u lancu, od računovodstva, suda, do onih koji su godinama ćutali ili prikrivali?

zajecaronline