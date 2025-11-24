KO JE ODGOVORAN ZA POŽAR U KOČANIMA? I zašto se premijer ne bavi pitanjem ŽIVOTA MLADIH, nego preti i sankcioniše medije o LUKASOVOM HAPŠENJU?

Hristijan Mickoski, premijer Republike Severne Makedonije na današnjoj konferenciji za medije uputio je pretnje vlasniku i direktoru Hype produkcije i Hype televizije, Saši Mirkoviću, kao i muzičkoj zvezdi Aci Lukasu, što je momentalno izazvalo snažne reakcije širom regiona.

Naime, Saša Mirković obratio se javnosti putem svog zvaničnog TikTok naloga. Na kraju izjave Saša Mirkovića, možete pročitate SVE JAVNO DOSTUPNE NEPRAVILNOSTI POŽARA U KOČANIMA!

PRENOSIMO IZJAVU SAŠE MIRKOVIĆA:

„Dragi Makedonci i svi ostali. Razmišljao sam da li da se spustim do televizije pa gospodinu Hristijanu odgovorim kao glavni i odgovorni urednik Hype televizije. Da li da mu odgovorim, vidim se sa Lukasom, noćas smo se vratili s puta… da li da mu odgovorim kao menadžer kojeg je prozvao u svom izlaganju novinarima. Ali sam se ipak odlučio da mu odgovorim kao Saša Mirković. Jer ja jesam Saša Mirković.

Pod jedan, dobri moj Hristijane, dobri moj i pomalo pošteni Hristijane. Nismo imali priliku da se upoznamo iz jednog prostog razloga. Kad si me molio preko tvojih čauša i ti lično da ti radim kapmanju političku za izbore 2017, ili 2018. godine, ispravi me ako grešim. Čak sam odbio i da se vidim sa tobom, nisam došao kod tebe na sastanak. Nego je tvoj šef kabineta ili sekretar stranke, a danas sekretar vlade, Janjušev, primio jednog mog prijatelja. Koji mu je preneo da ja ne želim da sarađujem sa tobom jer si presujetan čovek. Ko pobedi ego, kaže, pobediće sebe. Tebi toliko dobro ide u Makedoniji, da se ti baviš menadžerima i pevačima. Zamisli koliko dobro narod živi, a to znamo mi obični ljudi koji pomažemo tom narodu svaki dan za razliku od tebe i tvoje vlade.

Reče ti na konferenciji za štampu, kao premijer države, da ćeš vrlo opasno i s podozrenjem da pratiš pevače i njihove menadžere. Tu naravno misliš na Acu Lukasa i mene. Možda si to dobio kao zadatak od tvoje, da li intimusa ili, drugačije, prijateljice Crne udovice, verujem, ili od nekih drugih ljudi iz kriminalnog sveta, možda i jesi. Ali na mene ni učiteljica u OŠ nije strogo pratila zato što sam bio dobar đak. Kažu da profesor u mnogim stvarima ne učestvuje… Učestvuješ ti u svim stvarima.

Hristijane, kako ti nije smetala zastava Bugarske da ti se vijori usred Titovog Velesa? Imaš toliko puteva razvaljenih u Makedoniji, to ti nije smetalo? Kad prođem, obavezno moram po neki točak da ostavim. Ili da mi bar pukne guma. Kako ti ne smeta, kada dođem u Skoplje vidim prljavštinu svuda? Kako ti ne smeta da ti je najmanja plata prosečna u regionu? Kako ti ne smeta to da je BDP katastrofalan. Kako ti ne smeta to da ti se kockarnice nalaze po 10metara od škole? Kako ti ne smeta to da država učestvuje u kockanju ljudi. Znači imate udeo u firmi koja se bavi kockom.

Kako ti ne smeta da tvoji saradnici nude državne novce da bi kupili ljubav? Kako ti ne smeta, dobri moj i pomalo pošteni Hristijane, da onoliko dece izgine, a da ti nisi inspekciju poslao pre toga da proveri sve objekte u kojima decu zaključavaju da im dele dr*gu i da na kraju izgore?

Radiš i zločin protiv čovečnosti? Za koji, recimo, mogu da pustim krivičnu prijavu. I to danas. Daj ti izjave a nećeš večito ostati premijer Makedonije, zar ne? Ako se sad štiti imunitet? A druga stvar, ja nisam građanim Makedonije. Sa treće strane, prijavu će podneti i Evropskom sudu za ljudska prava. Kako ja, tako i gospodin Aleksandar Vuksanović. Moraš da objasniš zašto nam kršiš ljudska prava? I ti i i tvoji. Janjušev, sad da ne kažem Kolesar, nego, mislim da se zove Aleksandar iz BJP, koga lično kontrolišeš? Možemo još o dosta toga da razgovaramo.

Da izvlačim puno toga jer dragi moji, i pomalo pošteni Hristijane, nemoj da zaboraviš da sam se ja i politikom bavio, a i političkim marketingom. Zato si hteo da me unajmiš. Ali mene ne može da plati svako. To ti je valjda jasno. Ima još nekih ljudi za koje znam da ne možete da ih platite. Do gledanja za konferenciju za štampu, a ti se do tad igraj sa svojim domaćim medijima. I budi siguran da ćemo mi ispuniti obećanje, koje smo dali Lukas i ja. Da ćemo kompletan prihod iz dvorane Jane Sandanski u Skoplju (Kafanska noć). Rade Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić. U organizaciji Hype, donirati porodicama nastradalih u Kočanima. Za koje se ti i tvoja Vlada niste pobrinuli. Sram vas bilo.“

SVE NEPRAVILNOSTI POŽARA U KOČANIMA

Od bezbednosnih problema unutar objekta do potencijalno blokiranih računa, mnogo je spornih pitanja o diskoteci „Puls“ u Kočanima u Severnoj Makedoniji, u kojoj je u nedelju ujutru buknuo požar koji je odneo najmanje 59 života. Svedoci su ispričali da iz diskoteke, za koju mnogi navode da je zapravo kao baraka, nisu mogli da izađu zbog premalih vrata. Istovremeno, makedonski mediji navode da su računi firme koja je vlasnik „Pulsa“ blokirani, kao i da su nepravilnosti u objektu ranije prijavljene.