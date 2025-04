KO JE NOVI PREMIJER SRBIJE ĐURO MACUT? Endokrinolog, načelnik odeljenja i profesor na Medicinskom fakultetu

Doktor Đuro Macut koji je danas izabran za predsednika Vlade Srbije, profesor je na Medicinskom fakultetu i načelnik odeljenja za tumor endokrinog sistema i nasledne kancerske sindrome na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma UKC Srbije

Macut je rođen 1963. godine u Beogradu, gde je diplomirao na Medicinskom fakultetu na kome je završio specijalizaciju iz interne medicine, užu specijalizaciju iz endokrinologije i odbranio doktorsku disertaciju.

Završio je specijalizaciju iz reproduktivne medicine u organizaciji Univerziteta u Ženevi i Svetske zdravstvene organizacije. Gostujući je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Atini i Univerziteta u Skoplju.

Uže istraživačko polje metabolička i reproduktivna endokrinologija, posebno sindrom policističnih jajnika i insulinska rezistencija i međunarodni je ekspert u ovim oblastima. Usavršavao se na univerzitetima u Bolonji, Ženevi, Upsali i Oksfordu.

Autor ili koautor preko 140 originalnih naučnih radova objavljenih u vodećim međunarodnim časopisima i urednih međunarodnih monografija iz oblasti reproduktivne endokrinologije objavljenih u izdanju švajcarskih izdavačkih kuća Cargare Frontiers.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu je od 2019. godine redovni profesor na predmetu Interna medicina. I drži nastavu na srpskom i engleskom jeziku. Organizator je međunarodnih naučnih simpozijuma o novinama u sindromu policističnih jajnika i zdravlju žena održanih 2012, 2016, 2020. i 2024, godine u Beogradu.

Pokretač je i organizator Beogradskog masterklasa iz kliničke endokrinologije, dijabetesa i metabolizma, poslediplomskog programa koji se godišnje održana od 2019. godine.

Od 2016. godine je bio član više komiteta Evropskog endokrinološkog društva sa sedištima u Bristolu i Briselu, od 2016-2020. godine predstavnik Saveta evropskih nacionalnih endokrinoloških društava pri Izvršnom komitetu ESE-a, a od 2020-2024. godine izabrani član Izvršnog komiteta ESE-a.

Bio je član Organizacionih odbora evropskih endokrinoloških kongresa. Ukazom predsednika Republike 2024. godine odlikovan Ordenom Karađorđeve zvezde I stepena. Oženjen je suprugom Jelicom, endokrinologom i otac je jednog deteta. Govori engleski jezik.

