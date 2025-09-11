KO BI MOGAO DA BUDE SELEKTOR SRBIJE UMESTO PIKSIJA?! Nekadašnji fudbaler dao odgovor!

Nekadašnji fudbaler, a danas fudbalski analitičar Rade Bogdanović, izneo je svoje mišljenje nakon teškog poraza reprezentacije Srbije od Engleske rezultatom 0:5.

Bogdanović nije štedeo reči kada je komentarisao rad selektora Dragana Stojkovića Piksija, ističući da je vreme za promene na klupi „orlova“.

KO BI MOGAO DA BUDE SELEKTOR SRBIJE UMESTO PIKSIJA?! Nekadašnji fudbaler dao odgovor!

– Ne možete da ulazite u kvalifikacije sa selektorom koji posle tri godine nije stvorio igru, niti sistem. To se ne može čarobnim štapićem. Paunović je tada bio slobodan, čovek koji je već radio u Savezu, osvojio Svetsko prvenstvo sa omladincima i odlično poznaje naše fudbalere. On je selektor za duge staze, mlad, obrazovan, priča pet jezika i posvećen je poslu – kaže Bogdanović.

On je uporedio i ono što je Veljko Paunović uradio u Ovijedu.

– Pogledajte šta je uradio sa Ovijedom. Za šest meseci napravio je igru i sistem sa prosečnim igračima, uveo klub u prvu ligu i odmah se vidi rukopis trenera. To kod našeg selektora ne možete da vidite. Kod njega vidim samo arogantan stav prema novinarima, navijačima i čak igračima. To je veliki kamen spoticanja za reprezentaciju. – rekao je on.

