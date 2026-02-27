Knjaževac: Krivična prijava protiv muškarca zbog sumnje da je njegov pas usmrtio drugog psa

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Knjaževcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, podneće krivičnu prijavu protiv M. N. (1990) iz Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da nije adekvatno obezbedio svog psa rase „pitbul“ koji je preskočio ogradu njegovog dvorišta, izašao na ulicu i usmrtio psa osamdesetšestogodišnjeg muškarca, a vlasnika koji je pokušao da ga odbrani povredio.

Osamdesetšestogodišnji muškarac prevezen je u Zdravstveni centar u Knjaževcu gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Protiv M.N. će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Zajecaronline.com/ PU Zaječar/ N.B.

