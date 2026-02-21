”KNJAŽEVAC JE PRELEP, MORAMO VIŠE SADRŽAJA DA PONUDIMO”: Predsednik Vučić se obratio na sastanku i naglasio važnost razgovora sa ljudima
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja dvodnevnu posetu zaječarskom i borskom okrugu.
Predsednik se obratio na sastanku i naglasio važnost razgovora sa ljudima.
“Ako meni nije teško da ih saslušam, i ne mogu da im kažem da će sve da bude u redu, ali pokaži pažnju. Zlatibore, sistem mobilnih ambulanti mora da bude u programu za 2030. Ne možeš da kažeš ljudima iz centra da idu u Batajnicu, jer neće. Moramo da platimo posebno tehničare da idu od sela do sela. Oni dok dođu, uradite odmah 4 kilometra puta od Sastavka do Knjaževca”, rekao je predsednik Vučić.
“Siniša, gledaj da čuvaš tekuću budžetsku rezervu, nađi pare”, obratio se ministru finansija.
Knjaževac je prelepa opština, moramo više sadržaja da ponudimo, brine me posao, dodao je Vučić.
“Ovde je voće najvažnije. Ovde je trešnja, višnja, oni će da ti se svađaju sa Prokupljem ali sve što može da se pomogne, to bi značilo. Ok je sve to, ali potrebno je nešto što će biti značajniji udarac, da obezbedi da svaka porodica ima bar po jednu platu. Mobilne ambulante vas molim da napravite poseban sistem”, kazao je Vučić.
“Petnaest ambulanti je malo. Razuđena su sela, velike opštine. Nama je potrebno ne 15 već najmanje 150 mobilnih ambulanti”, rekao je Vučić.
Pitao je šta je sa zdravstvenim centrom i sa domom zdravlja u Knjaževcu, a dobio je informaciju da je u lošem stanju. Pitao je koliko košta obnova. Predsednik je obećao da će završiti krov i stolariju na ambulanti, kako više ne bi prokišnjavalo, što je pozdravljeno gromoglasnim aplauzom.
“Reč je i o Petoletki. Naravno, u poslu imate trenutke kada vam dobro ide, a onda dođu problemi i pošto više ne postoji taj ruski partner i sve je propalo, i sad je državo, ti plaćaj, iako smo mi vlasnici. Mudrije je ponekad ne trčati s odgovorom. Sami razmislite o tome. Sve je lepo, ali kada nije onda je mnogo problema. Da li je moguće da ništa u skijalište nismo ulagali?”, upitao je Vučić.
“Imali smo oko 7.500 domova kulture, državna svojina, u celoj zemlji. U eri privatizacije devedesetih i dvehiljaditih, oni su ili dotrajali ili uništeni. Zato sam rekao da razmislite dobro. Država će to da vam uradi, negde ćete dobro da se brinete o tome a negde nećete, to su uglavnom bačene pare. Znam kada bacim pare na Rgotinu, jer smo obećali. Ali, bolje da uradimo put, jer to može da vam vrati deo porodice i obezbedi bolji posao. Ne možemo da trošimo na sve. Napravite plan pa ću ja da vidim sa Sinišom”, rekao je Vučić na pitanje Stojanovića koji se u Srbiju vratio iz Švajcarske.
Predsednik je šaljivo konstatovao da su se meštani Knjaževca očigledno dogovorili da svi traže nove puteve.
“Čoveku je najteže da prizna grešku. Kada pitate gde si pogrešio, uglavnom je isti odgovor – bio sam naivan i mnogo sam verovao ljudima. Niko neće da kaže da je stavrno pogrešio. Pošto je to ljudska priroda, svako traži neku vrstu satisfakcije. Dogovore se da uzmu fabriku, ali kad dođe vreme da se isplate plate, sve je mnogo drugačije. Uvek sam bio protiv socijalističkog samoupravljanja. Amerika je ispred Evrope jer su dali privatnicima da rade sve bez procedura. To je nešto što mi moramo da pratimo, što više privatne svojine. Neće dobro da brine ni Stojanović, Karadžić ni Vučić. Bićemo važni na društvenoj svojini. Zaboravimo na 60-e godine jer nam je tada bilo lepše kad smo bili mladi, hajde da gledamo u budućnost”, rekao je Vučić.
Što se tiče za selo Minićevo i kanalizaciju, Vučić kaže da će biti u planu do 2030.
Još jedan od okupljenih se požalio na put.
“U utorak se raspisuje tender i javnu nabavku, dobijate put”, rekao je Vučić.
Jedna gospođa se požalila da imaju problema sa vodovodom.
“Najveći od svih problema nam je voda. Mi samo imamo ogromne gubitke na mreži, imamo azbestne cevi, 10.500 kilometara u Srbiji. Mi ćemo problati uz sve probleme da to konačno završimo do 2035. Kalna je važna zbog Stare planine. Postaraćemo se da završimo to u naredne 3-4 godine”, najavio je predsednik.
Vučić među građanima
“Poljoprivredne penzije su niske. Koliko god bih želeo da najniže penzije, kad god bih pomislio da to treba da povećamo, kažu ‘znate, to su jedine penzije koje nismo smanjivali’. Moj otac ima ogromnu penziju, njima sam smanjivao sve vreme. Onda mi kažu ne možeš tako da radiš zato što je to stečeno pravo. Moramo da vidimo kako da preživite. Sada ćemo da pomognemo, ali me muči kako sistemski da pronađemo rešenje”, rekao je predsednik u razgovoru sa građanima.
Druga gospođa mu je ispričala svoj problem iz 2008. godine.
“Imali smo pljačkašku privatizaciju. Šta vam je sad predlog? Ta fabrika sad ne postoji. Teško da išta tu možemo, nismo jedanput plaćali plate za blokadarsko vreme kad su ljudima uništavali živote. Ja ne mogu da vam obećam da mi možemo da vam uzememo vlasništvo, ali možemo da vidimo neku socijalnu podršku, ja ću da se postaram da dovedem državnu fabriku tekstila u Knjaževac”, rekao je.
Gospođa sa kojom je predsednik razgovarao se zahvalila Vučiću.
Obraćanje u selu Sastavak
Predsednik je dočekan aplauzom i skandiranjem “Aco Srbine”.
“Hvala vam ljudi. Najlepše su naše trobojke, ali ih za sekund sputite da vidim ove ljude. Mnogo sam srećan što smo se ovde našli i hvala vam što ste po kijameu i snegu čekali. Mi smo uspeli zemlju da odbranimo i sačuvamo i od onih spolja i od onih koji nisu razumeli šta se događa. Onih koji su mislili da će rušenjem države doneti sebi nešto dobro. Sada je vreme da se okrenemo razvoju i napretku. Izabrao sam namerno da dođem putem od Sokobanje. Toliko je loš, čak lošiji u sokobanjskoj nego u kraljevačkoj opštini, a od Sastavka do Knjaževca je loš, a to moramo da uradimo u narednih 20 dana, videćete mašine koje će krenuti”, najavio je predsednik.
“Dao sam sebi zadatak ne da se vozim samo dobro održavanim auto-putevima koje smo gradili, ne samo putevima koje smo dobro uradili, već lošijim, da vidim. Namerno skrenem sa strane i vidim da su putevi još lošiji i razumem kritike da to treba da se popravi. Ali, hoću da razumete da smo u prethodnih 12 godina uradili više puteva nego u prethodnih 60”, ukazao je predsednik.
“Sve smo 2000-ih uspeli da uništimo u Knjaževcu. Znate kad imate problem u jednom Boru sa specijalistima. Da ne govorim o drugim mestima. Zato ćemo više da platimo ljude koji će da idu od sela do sela, od kuće do kuće da to rade”, kazao je Vučić.
“Ja sam u Zaječaru na skupu da ćemo u Rgotini da obnovimo Dom kulture i školu i to sam ispunio. Obećao sam da će doći jedan pogon u Zaječar, i imajući u vidu situaciju u Knjaževcu, dovešćemo jedan pogon ovde, za tekstilnu industriju, da 150-200 žena zaposli. Ali motor razvoja mora da bude Stara planina. Biće još mnogo sukoba u svetu,. Mi ćemo da čuvamo mir i da brinemo kako da razvijemo našu zemlju. Borićemo se za lepšu i snažniju Srbiju kojom ćete da se ponosite”, zaključio je Vučić.
“Hoću da predstavimo nove ideje, planove i ogromne sume novca, reći ćemo i koji su izbori”, rekao je on, govoreći o planu Srbija 2030 i Srbija 2035. Ulagaćemo u vodovode, kanalizacije i mnoge druge stvari, moramo da dodatno podignemo Staru planinu sa novim sadržajima, da ljudima ponudimo više, dodao je predsednik.
“Jutros sam čuo od ljudi, ne možemo u svakom selu ambulantu da otvaramo, ali moramo da napravimo sistem mobilnih ambulanti, u svakom selu jednom nedeljno najmanje, da znaju ljudi da neko o njima brine. To nije jednostavno ni lako, vi ste svi pametni ljudi, naviknuti su ljudi na lakši i bolji život. Svi misle da imaju pravo na veliku platu, a nemaju obavezu da idu po selima. Mi ćemo dodatno da podstaknemo da platimo i podstaknemo one u mobilnim ambulantama i da poboljšavamo zdravlje i standard ljudi. Moraćemo mnogo novca da izdvojimo, kako ovde, tako i na severu Srbije. Mnogo mesta ispod proseka imamo.”
Predsednik je podsetio na posetu Zaječaru, 28. februara 2025. godine.
Прикажи ову објаву у апликацији Instagram
Zajecaronline/Alo! / N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar