”KNJAŽEVAC JE PRELEP, MORAMO VIŠE SADRŽAJA DA PONUDIMO”: Predsednik Vučić se obratio na sastanku i naglasio važnost razgovora sa ljudima

Predsednik se obratio na sastanku i naglasio važnost razgovora sa ljudima.

“Ako meni nije teško da ih saslušam, i ne mogu da im kažem da će sve da bude u redu, ali pokaži pažnju. Zlatibore, sistem mobilnih ambulanti mora da bude u programu za 2030. Ne možeš da kažeš ljudima iz centra da idu u Batajnicu, jer neće. Moramo da platimo posebno tehničare da idu od sela do sela. Oni dok dođu, uradite odmah 4 kilometra puta od Sastavka do Knjaževca”, rekao je predsednik Vučić.

“Siniša, gledaj da čuvaš tekuću budžetsku rezervu, nađi pare”, obratio se ministru finansija.

Knjaževac je prelepa opština, moramo više sadržaja da ponudimo, brine me posao, dodao je Vučić.

“Ovde je voće najvažnije. Ovde je trešnja, višnja, oni će da ti se svađaju sa Prokupljem ali sve što može da se pomogne, to bi značilo. Ok je sve to, ali potrebno je nešto što će biti značajniji udarac, da obezbedi da svaka porodica ima bar po jednu platu. Mobilne ambulante vas molim da napravite poseban sistem”, kazao je Vučić.

“Petnaest ambulanti je malo. Razuđena su sela, velike opštine. Nama je potrebno ne 15 već najmanje 150 mobilnih ambulanti”, rekao je Vučić.

Pitao je šta je sa zdravstvenim centrom i sa domom zdravlja u Knjaževcu, a dobio je informaciju da je u lošem stanju. Pitao je koliko košta obnova. Predsednik je obećao da će završiti krov i stolariju na ambulanti, kako više ne bi prokišnjavalo, što je pozdravljeno gromoglasnim aplauzom.