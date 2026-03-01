Kladovo: ”Putujuća radionica lepog jezika i razigranih reči” za učenike nižih razreda

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo za korisnike pokretne biblioteke i učenike nižih razreda Osnovne škole u Kladovu, organizuje „Putujuću radionicu lepog jezika i razigranih reči“, 2. i 3. marta 2026. godine.

Program „U carevini stilskih figura“ je interaktivna radionica namenjena osnovcima, inspirisana novom knjigom pisca za decu Vlaste N. Cenića „U carevini stilskih figura“ (IK Prometej, Novi Sad, 2025).

Kroz priču o dedi i unuku, putovanje čarobnim svetom reči i igru sa rekvizitima iz „kofera mašte“, deca otkrivaju šta su stilske figure, ali ne kao školsku lekciju, već kao poziv na igru, smeh i lepotu jezika.

Radionica je potpuno zaokružen, scenski živ, i pedagoški izuzetno promišljen sadržaj. To više nije samo radionica, to je mala pozorišna bajka o jeziku.

Program povezuje književnost, usmeno stvaralaštvo, muziku i scensku igru, podstičući kod dece ljubav prema čitanju, razumevanje jezika i maštovito izražavanje.

Zajecaronline.com/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.

