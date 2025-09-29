Društvo Izdvajamo Vesti Zabava

Kladovo: Pozorišni mjuzikl za decu “Devojčica iz šume”

29.09.2025.
foto: kulturakladovo.rs

Biblioteka “Centar za kulturu” Kladovo priređuje besplatnu pozorišni mjuzikl za decu “Devojčica iz šume”.

U predstavi upoznajemo Mašu i Medu koje pokušavaju da zarobe lovac Mrša i njegova družbenica Sojka.

Pored uzbudljivog zapleta predstava nosi i pouku da će loše ponašanje i koristoljubivost uvek naići na osudu.

Predstava obiluje muzičkim numerama i maštovitim koreografijama i namenjena je najmlađima, uzrasta od treće do desete godine starosti.

Igraju: Svetlana Sretenović, Saša Joksimović, Milica Janketić, Miloš Đurović

Režija: Rade Vukotić

Četvrtak, 2. oktobar 2025. u 11.30 časova – pozorišna sala Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo.

Ulaz je besplatan.

Zajecaronline/Centar za kulturu Kladovo/N.B.

