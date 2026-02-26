Kladovo: Potvrđena izborna lista „Aleksandar Vučić – Kladovo naša porodica“

Opštinskoj izbornoj komisiji u Kladovu Srpska napredna stranka prva je predala listu za lokalne izbore koji će biti održani 29. marta. Na listi „Aleksandar Vučić – Kladovo naša porodica“ nalaze se 28 imena kandidata za odbornike u Skupštini opštine Kladovo.

Na izbornoj listi naprednjaka koja je podržana 1438 potpisa građana prvi je Goran Matović Poverenik Opštinskog odbora SNS Kladovo.

Nakon što je Opštinska izborna komisija detaljno pregleda dokumentaciju verifikovala je izbornu listu „Aleksandar Vučić – Kladovo naša porodica“.

To je prva potvrđena izborna lista za predstojeće izbore u opštini Kladovo i na glasačkom listiću biće pod rednim brojem jedan.

Zajecaronline/TVKladovo/ N.B.

