Kladovo: 25 godina tradicije besplatnog upisa najmlađih u biblioteku

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo već četvrt veka neguje lepu tradiciju, besplatan upis predškolaca i đaka prvaka u Biblioteku i Bibliobus.

Na taj način, najmlađima se od samog početka školovanja pruža prilika da se približe knjizi, razvijaju ljubav prema čitanju i naviku korišćenja biblioteke.

I ove jeseni nastavljaju sa upisom nove generacije malih čitalaca. Akcija će biti realizovana tokom septembra, dok će u okviru Dečje nedelje (6–11. oktobar) biti priređena svečana dodela članskih kartica najmlađim članovima biblioteke.

Ove godine obeležavaju i 15 godina rada pokretne biblioteke – Bibliobusa, koji obilazi Tekiju, Novi Sip, Kostol, Malu i Veliku Vrbicu, Rtkovo, Korbovo, Vajugu, Milutinovac, Brzu Palanku i Podvršku.

Njegove usluge za sve korisnike i dalje su potpuno besplatne, čime biblioteka ostaje dostupna i u najudaljenijim naseljima opštine Kladovo.

Pozivaju se roditelji, bake i deke da se pridruže ovoj lepoj tradiciji i zajedno sa najmlađima otkriju radost čitanja i druženja sa knjigom.

Radno vreme Biblioteke sa korisnicima je od 07-00 do 19.30 časova svakog radnog dana.

Zajecaronline/kulturakladovo.rs/N.B.

