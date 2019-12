Kladovljanin uhapšen zbog krađe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu uhapsili su V. L. (1969) iz okoline Kladova, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela krađa i teška krađa.

Sumnja se da je on od jula do polovine decembra ove godine provalio u više vikendica na području opštine Kladovo iz kojih je ukrao belu tehniku, bicikle i drugo pokućstvo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu priveden tužiocu.Sudija za predhodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.