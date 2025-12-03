Kišovito i hladno danas u Zaječaru!

U Srbiji će danas u većem delu dana biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku, jugoistoku i jugu pretežno oblačno mestimično sa kišom, dok je na visokim planinama moguć slab sneg, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i jak, na jugu Banata i olujni jugoistočni. dok će najniža temperatura biti od 0 do šest, a najviša do 12 stepeni.

U Zaječaru danas prepodne oblačno i suvo, popodne oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab, jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 3° C, maksimalna dnevna 5° C.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/N.B.

