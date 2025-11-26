Kisele mandarine? Jednostavan trik ih za 15 minuta čini slatkim!

U ovom periodu jedno od omiljenih i najčešćh voća koje jedemo su mandarine. Osim što jačaju imunitet, veoma su ukusne, osvežavajuće, ali šta da radite kada su kisele?

Mandarine će vam obezbediti vitamine i tako pomoću da se sačuvate od prehlade tokom zime. Međutim, prilikom kupovine mandarina, ne možemo da znate koje su slatke, a koje kisele, pa se dogodi da kupite ove druge i ne možete da ih jedete. Na sreću, postoji način da postanu slatke.

Potrebno je da budu na visokoj temperaturi, odnosno na kraj prozora, gde dopire sunce. Neka tu stoje 2-3 dana i postaće slatke.

Ako nemate strpljenja da čekate, brže će se to desiti ukoliko u posudu sipate toplu vodu, oko 40 stepeni i stavite mandarine, a zatim ostavite da odstoje 15 minuta. Kad ih izvadite opetih potopite ali ovaj put u hladnu vodu i biće slatke kao med.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

