KIŠA NAS POBEĐUJE! Ovakvo vreme nas očekuje nadalje!

U Srbiji će u sredu, 26. marta biti oblačno i hladnije vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok će suvo vreme biti samo tokom prepodneva na severu Vojvodine.

Duvaće slab i umeren severoistočni vetar, u južnim i centralnim predelima južnih pravaca. Dok će se temperatura kretati u rasponu od šest do 18 stepeni. U narednih nedelju dana zadržaće se oblačno i hladnije vreme sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Popaljeni alarmi – U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji na snazi je žuti meteoralarm zbog jake kiše.

U Zaječaru će danas maksimalna dnevna temperatura iznositi 12 stepeni. U četvrtak će biti 14 stepeni, dok narednih dana temperatura neće biti veća od 12 stepeni. Barem prema trenutnim pokazateljima.

UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA LOKALNO VEĆU KOLIČINU PADAVINA (od 26. do 28.04.2025. godine)

Do kraja marta oblačno i hladnije vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova. Od srede do petka ( od 26. do 28. marta) u delovima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije očekuje se od 60 do 80 mm kiše, lokalno i više.

Hidrološko upozorenje! Na slivovima Jadra, Kolubare, Ljiga, Uba, Tamnave, Likodre, Ljuboviđe, Skrapeža, Đetinje, Moravice i Bjelice od 26. marta vodostaji će biti u većem porastu. Sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa. Na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su lokalna izlivanja.

RHMZ najavljuje da se do kraja meseca očekuje hladnije vreme sa kišom, pljuskovima, lokalno i obilnim padavinama. Do kraja meseca oblačno i hladnije, sa čestom pojavom kiše i lokalnih pljuskova. ,Od srede do petka očekuju se obilnije padavine i to naročito u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije.