Kiflice sa jogurtom, tako ukusne nestaju za tren!

Potrebno je:

800 g brašna

2 kašičice soli

1 kašičica šećera

1/2 kesice suvog kvasca

150 ml mlake vode

500 ml mlakog jogurta

150 ml ulja

2 belanceta

Za premazivanje kiflica:

2 žumanceta

susam

margarin

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni.Kvasac razmutite u mlakoj vodi sa šećerom. Ostavite 10 ak minuta da se aktivira. Onda dodajte so u brašno pa napravite udubljenje u sredini i dodati belanca, ulje, nadošli kvasac i na kraju, mlak jogurt. Umesite meko testo, pa ga ostavite oko pola sata da nadođe. Zatim ga razvucite na cm debljine i vadite čašom krugove. Formirajte duguljasti oblik dužine 20-25 cm. Na gornjem delu isecite tri trakice ali ne do kraja i onda uvijte od donjeg dela prema gornjem. Izrendajte pola margarina na pleh pa poređajte kiflice i ostavite da nadođu. Premažite svaku kiflicu umućenim žumancima, zatim prelijte kašičicom otopljenog margarina i pospite susamom. Pecite kiflice 15 do 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!