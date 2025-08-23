Kiflice sa jogurtom, tako ukusne nestaju za tren!
Potrebno je:
- 800 g brašna
- 2 kašičice soli
- 1 kašičica šećera
- 1/2 kesice suvog kvasca
- 150 ml mlake vode
- 500 ml mlakog jogurta
- 150 ml ulja
- 2 belanceta
Za premazivanje kiflica:
- 2 žumanceta
- susam
- margarin
Priprema:
Rernu zagrejte na 200 stepeni.Kvasac razmutite u mlakoj vodi sa šećerom. Ostavite 10 ak minuta da se aktivira. Onda dodajte so u brašno pa napravite udubljenje u sredini i dodati belanca, ulje, nadošli kvasac i na kraju, mlak jogurt. Umesite meko testo, pa ga ostavite oko pola sata da nadođe. Zatim ga razvucite na cm debljine i vadite čašom krugove. Formirajte duguljasti oblik dužine 20-25 cm. Na gornjem delu isecite tri trakice ali ne do kraja i onda uvijte od donjeg dela prema gornjem. Izrendajte pola margarina na pleh pa poređajte kiflice i ostavite da nadođu. Premažite svaku kiflicu umućenim žumancima, zatim prelijte kašičicom otopljenog margarina i pospite susamom. Pecite kiflice 15 do 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.
Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.
