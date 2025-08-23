Izdvajamo Recept Vesti

23.08.2025.
Kiflice sa jogurtom, tako ukusne nestaju za tren!

Potrebno je:

  • 800 g brašna
  • 2 kašičice soli
  • 1 kašičica šećera
  • 1/2 kesice suvog kvasca
  • 150 ml mlake vode
  • 500 ml mlakog jogurta
  • 150 ml ulja
  • 2 belanceta

Za premazivanje kiflica:

  • 2 žumanceta
  • susam
  • margarin

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni.Kvasac razmutite u  mlakoj vodi sa šećerom. Ostavite 10 ak minuta da se aktivira. Onda dodajte so u brašno pa napravite udubljenje u sredini i dodati belanca, ulje, nadošli kvasac i na kraju, mlak jogurt. Umesite meko testo, pa ga ostavite oko pola sata da nadođe. Zatim ga razvucite na cm debljine i vadite čašom krugove. Formirajte duguljasti oblik dužine 20-25 cm. Na gornjem delu isecite tri trakice ali ne do kraja i onda uvijte od donjeg dela prema gornjem. Izrendajte pola margarina na pleh pa poređajte kiflice i ostavite da nadođu. Premažite svaku kiflicu umućenim žumancima, zatim prelijte kašičicom otopljenog margarina i pospite susamom. Pecite kiflice 15 do 20 minuta, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

