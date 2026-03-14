KAZNE POSLE DERBIJA: Zvezda plaća, Partizan dva gostovanja bez navijača
Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) kaznila je danas Crvenu zvezdu sa 1.800.000 dinara zbog propusta u organizaciji 178. večitog derbija i Partizan sa dva meča bez navijača na gostovanjima zbog incidenata pristalica “crno-belih” na toj utakmici koja je odigrana 22. februara.
Kako se navodi, nakon razmatranja izveštaje i prateće dokumentaciju sa utakmice 24. kola Super lige Srbije između Crvene zvezde i Partizana, donete su odgovarajuće odluke u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSS.
“Kao organizator utakmice, Crvena zvezda je sankcionisana novčanom kaznom u iznosu od 1.800.000 dinara zbog propusta u organizaciji susreta, pre svega u vezi sa upotrebom pirotehničkih sredstava i pregledom gledalaca na ulazima stadiona”, saopštio je FSS.
Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.
