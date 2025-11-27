Kampanja o bezbednom prelasku preko pruge “Dobro pazi, voz nailazi”

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije pokrenula je kampanju pod sloganom “Dobro pazi, voz nailazi!”, sa ciljem podizanja svesti o rizicima na putno-pružnim prelazima i unapređivanja znanja učesnika u saobraćaju o bezbednom i pravilnom načinu prelaska preko pruge.

Kampanja je pokrenuta u saradnji sa Infrastrukturom železnice Srbije, Ministarstvom unutrašnjih poslova – Upravom saobraćajne policije, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i JP “Putevi Srbije”, navedeno je u saopštenju ABS.

Analize Agencije pokazuju da se najveći broj saobraćajnih nezgoda na putno-pružnim prelazima dešava zbog nepažnje i nepoštovanja saobraćajne signalizacije – od prolaska između spuštenih polubranika, ignorisanja semafora, do neopreznog prelaska vozila preko samog koloseka.

Zajecaronline/Tanjug.rs/N.B.

