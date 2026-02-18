KAMATA ZA KAŠNJENJE: Danas ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu za 2026!

Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2026. godinu za poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe danas, a poreski obveznici treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine.

Rok uplate prve rate poreza na imovinu za 2026. godinu je pomeren zbog obeležavanja Dana državnosti Srbije, 15, 16. i 17. februara, odnosno državnog praznika Sretenje.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Prva rata se uplaćuje do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta, a četvrta do 14. novembra.

Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto, a osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza i sankcija za taj prekršaj iznosi 5.000 dinara za fizička lica.

Plaćanje poreza na imovinu je zakonska obaveza svih građana koji na svoje ime imaju upisanu nekretninu ili zemlju, a visina godišnjeg poreza zavisi od veličine imanja i iznosa stope poreza na imovinu koju određuje svaka lokalna samouprava u Srbiji.

Svaka opština i grad određuju zone i prosečne cene kvadratnog metra, na osnovu podataka o prometu nepokretnosti. Na tu vrednost primenjuju se umanjenja, pre svega po osnovu starosti objekta, a postoje i dodatne olakšice za starija lica, poljoprivredne objekte i određene vrste zemljišta, pod uslovima koje propisuje zakon.

Novim rešenjem za porez organa jedinice lokalne samouprave za 2026, a koji poreskim obveznicima treba da bude dostavljen, ukoliko se utvrdi veći iznos obaveze nego što je plaćena akontacija, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Zajecaronline/Tanjug/ N.B.

