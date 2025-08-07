Kako skuvati testeninu, a da se ni malo ne lepi? Evo rešenja!

Ako želite da vaša testenina bude savršena – da se ne lepi i da je punog ukusa – važno je da primenite nekoliko jednostavnih trikova.

Pre svega, koristite dovoljno veliku šerpu i ubacite testeninu tek kada voda provri. Obavezno je posolite na vreme, jer će u suprotnom jelo biti bezukusno. Tokom kuvanja, često mešajte testeninu, posebno u prvih nekoliko minuta kada se najlakše lepi. Sos bi trebalo da bude spreman u isto vreme kad i testenina – jer ako je ostavite da stoji, počeće da se suši i lepi.

Ukoliko kasnite sa pripremom sosa, testeninu nemojte skroz procediti. Ostavite malo vode, vratite je u lonac i poklopite – tako će ostati sočna dok čeka umak.

Ovi mali saveti pomoći će vam da vaša pasta uvek bude ukusna i savršeno kuvana.