hrana Izdvajamo Savet Vesti zanimljivosti

Kako skuvati testeninu, a da se ni malo ne lepi? Evo rešenja!

07.08.2025.
foto:Pixabay

Kako skuvati testeninu, a da se ni malo ne lepi? Evo rešenja!

Ako želite da vaša testenina bude savršena – da se ne lepi i da je punog ukusa – važno je da primenite nekoliko jednostavnih trikova.

Pre svega, koristite dovoljno veliku šerpu i ubacite testeninu tek kada voda provri. Obavezno je posolite na vreme, jer će u suprotnom jelo biti bezukusno. Tokom kuvanja, često mešajte testeninu, posebno u prvih nekoliko minuta kada se najlakše lepi. Sos bi trebalo da bude spreman u isto vreme kad i testenina – jer ako je ostavite da stoji, počeće da se suši i lepi.

Ukoliko kasnite sa pripremom sosa, testeninu nemojte skroz procediti. Ostavite malo vode, vratite je u lonac i poklopite – tako će ostati sočna dok čeka umak.

Ovi mali saveti pomoći će vam da vaša pasta uvek bude ukusna i savršeno kuvana.

Zajecaronline/najzena/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar